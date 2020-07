Πολιτική

Πέτσας για τη συμφωνία των 27: Όχι κάτι μνημονιακό, αλλά κάτι με κανόνες

Τα πρώτα σχόλια του Κυβερνητικού Εκπροσώπου για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Για «ιστορική ημέρα» και «μια εθνική επιτυχία και μια μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα» έκανε λόγο ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος μιλώντας για την απόφαση της Συνόδου για το Ταμείο Ανάκαμψης.

«Εφόσον επενδύσουμε τα χρήματα αυτά για να μεταμορφώσουμε την Ελλάδα», δήλωσε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς για τα μείωση των επιχορηγήσεων, απάντησε πως «απλώς άλλαξε η αναλογία επιχορηγήσεων και δανείων, αλλά το ποσό για την Ελλάδα είναι τελικά μεγαλύτερο».

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα ισορροπημένο πακέτο με τους αναγκαίους συμβιβασμούς και πως η Ελλάδα έπαιξε εποικοδομητικό ρόλο αυτές τις πέντε ημέρες των διαπραγματεύσεων προκειμένου να επέλθει συμβιβασμός. Ο κ. Πέτσας τόνισε για πρώτη φορά θα υπάρξει χρηματοδότηση με κοινό μηχανισμό, κάτι που όπως είπε αποτελεί βήμα και προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Απέρριψε τις αιτιάσεις περί νέου μνημονίου, λέγοντας ότι οι κανόνες είναι κοινοί για όλους τους εταίρους και δεν υπάρχει βέτο στις εκταμιεύσεις. «Όχι κάτι μνημονιακό αλλά κάτι με κανόνες», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και πρόσθεσε ότι -αν και ακόμη μένει να διευκρινιστεί, τα πρώτα χρήματα θα φτάσουν στην Ελλάδα εντός του 2020 και θα χρηματοδοτηθούν δαπάνες που έγιναν ήδη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Πηγή: ΣΚΑΪ