Τελικός Κυπέλλου: “Χαρτοπόλεμος” ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΑΕΚ

Επιστολές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν οι "ερυθρόλευκοι" με τους "κιτρινόμαυρους"...

Σε ανταλλαγή επιστολών έχουν επιδοθεί Ολυμπιακός και ΑΕΚ ενόψει του τελικου Κυπέλλου...

Η απάντηση της ΑΕΚ στην επιστολή του Ολυμπιακού, έφερε... ανταπάντηση απ’ την πλευρά των «ερυθρολεύκων» και... νέα απαντητική επιστολή απο την Ένωση.

Αναλυτικά η νέα επιστολή του Ολυμπιακού στην ΑΕΚ:

Κύριε Ασλανίδη,

Ευχαριστούμε για την απάντησή σας, και δεδομένου ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος επιβεβαιώστε μας ότι είστε σύμφωνοι και θέλετε να παίξετε με τον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ τον τελικό Kυπέλλου στις 26 Ιουλίου, όπως είχε προγραμματιστεί.

Όπως γνωρίζετε, εδώ και μέρες η ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ έχει δηλώσει ότι συναινεί στη διεξαγωγή της αναμέτρησης, στις 26/7 στην έδρα σας, στο ΟΑΚΑ, το γήπεδο που εσείς είχατε προτείνει στην Επιτροπή Διοργανώσεων της ΕΠΟ για να φιλοξενήσει τον τελικό Κυπέλλου.

Μάλιστα, ακόμη και ο τηλεοπτικός πάροχος του Κυπέλλου, COSMOTE TV τοποθετήθηκε δημόσια, επιμένοντας να διεξαχθεί ο αγώνας στις 26/7 όπως είχε οριστεί.

Επομένως, με τη δική σας συναίνεση για την τέλεση του τελικού στην έδρα σας, στο ΟΑΚΑ στις 26/7, πιστεύουμε ότι η διοργανώτρια αρχή, ΕΠΟ δεν θα έχει κανένα λόγο να αντιλέξει και επιπλέον θα αποτραπούν τόσο για τις συμμετέχουσες ομάδες όσο και για τον ίδιο τον θεσμό του Κυπέλλου και την διοργανώτρια αρχή του, οι αγωνιστικές και οι οικονομικές επιπτώσεις που μετά βεβαιότητας θα ανακύψουν από την αδικαιολόγητη απόφαση της ΕΠΟ να αναβάλλει τον τελικό για τα τέλη Αυγούστου.

Έτσι ο τελικός Kυπέλλου θα διεξαχθεί όπως είχε αποφασισθεί από την διοργανώτρια αρχή στις 26/7 και μάλιστα στην έδρα σας όπως είχατε αγωνιστεί και σχεδόν όλες τις προηγούμενες φορές που συμμετείχατε στον τελικό της εν λόγω διοργάνωσης.

Η απάντηση της ΑΕΚ:

Με έκπληξη λάβαμε, προ ολίγου, επιστολή σας με την οποία μας ρωτάτε εάν η ομάδα μας θέλει να αγωνιστεί εναντίον του Ολυμπιακού.

Βέβαια η έκπληξή μας δεν αφορά τόσο στο περιεχόμενο της επιστολής, αφού αυτό μας είχε ήδη γίνει γνωστό από τα ΜΜΕ, πριν καν μας κοινοποιηθεί, όσο στην επιλογή σας να απευθύνετε σε εμάς επιστολή για το εν λόγω θέμα.

Η συναίνεση, την οποία επικαλείστε και αποφασίσατε να επιδείξετε τα τελευταία 24ωρα, αποτελεί σίγουρα ένα θετικό βήμα, το οποίο χαιρετίζουμε...

Πραγματικά χαιρόμαστε, που επικαλείστε τον αξιακό κώδικα της ομάδας μας, αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσους επιμένουν με κάθε τρόπο και σε κάθε περίπτωση να επιβάλλουν τα δικά τους «θέλω» κόντρα στους κανονισμούς και στις αποφάσεις των θεσμικών και αρμόδιων φορέων.

Είναι αυτονόητο ότι θα αγωνιστούμε στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στον οποίο μετέχουμε για πέμπτη διαδοχική φορά, σεβόμενοι, όπως από την αρχή κάναμε, την απόφαση που θα λάβει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η οποία -σε περίπτωση που σας έχει διαφύγει- είναι η διοργανώτρια αρχή του θεσμού.