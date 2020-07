Οικονομία

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες καταβολής

Από σήμερα η καταβολή των συντάξεων του ΕΦΚΑ. Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες.

Καταβάλλονται σήμερα, 22 Ιουλίου 2020, οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.

Την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις τράπεζες και τον ΟΤΕ, των οποίων ο ΑΜΚΑ λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8.

Όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 θα καταβληθούν οι κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

Τέλος, την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 θα καταβληθούν κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και της ΔΕΗ.