Πολιτική

Τουρκικό ΥΠΕΞ σε Αθήνα: Σε τουρκικά ύδατα η NAVTEX

Για «μαξιμαλιστικές» ελληνικές θέσεις κάνει λόγο η Άγκυρα, καλώντας σε διάλογο την Αθήνα.

Ανακοίνωση – απάντηση στο διάβημα της Αθήνας έδωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας Χαμί Ακσόι, υποστηρίζοντας ότι, η περιοχή που δεσμεύει με την NAVTEX για έρευνες με το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis, είναι εντός της υφαλοκρηπίδας που έχει δηλώσει η Τουρκία στα Ηνωμένα Έθνη και στα οικόπεδα που έχει παραχωρήσει στην τουρκική εταιρία πετρελαίου.

Στην ίδια ανακοίνωση, αναφέρεται ότι στην ίδια περιοχή είχαν γίνει στο παρελθόν έρευνες από το τουρκικό σκάφος σεισμικών ερευνών Barbaros.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει «μαξιμαλιστικές» τις ελληνικές θέσεις για την υφαλοκρηπίδα και αναφέρει προκλητικά πως δεν έχουν σχέση με το Διεθνές Δίκαιο.

Καλεί, επιπλέον την Αθήνα σε διάλογο, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι, «η Άγκυρα θα συνεχίζει να υποστηρίζει τα δικαιώματά της που προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο».

Στην ίδια ανακοίνωση επαναλαμβάνονται οι τουρκικοί ισχυρισμοί για το Καστελόριζο, όπου αναφέρεται ότι βρίσκεται σε απόσταση 2 χλμ από την Ανατολία και 580 χλμ από την Ελλάδα και τονίζεται πως δεν μπορεί να «κλείνει» μια ολόκληρη περιοχή.

Στο Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας που συγκαλεί εκτάκτως για σήμερα στις 15:00 ο Ερντογάν, θα συζητηθούν τα ζητήματα της Λιβύης, της Συρίας και τις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο.