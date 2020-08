Παράξενα

Κορονοϊός - Ιαπωνία: απαγορεύονται τα ... παθιασμένα φιλιά!

Οι ειδικοί δίνουν οδηγίες και για το πως θα φιλιούνται όσοι διασκεδάζουν σε εστιατόρια και μπαρ!

Τα μπαρ και τα κλαμπ του Τόκιο φέρνουν νέους κανόνες στη διασκέδαση με στόχο την αποτροπή της εξάπλωσης της Covid-19.

Οι Αρχές έχουν επικεντρώσει την προσοχή τους στα χιλιάδες μπαρ όπου λευκοί εργαζόμενοι στο Τόκιο διασκεδάζουν, τραγουδώντας καραόκε, πίνοντας και φλερτάροντας με συνοδούς που εργάζονται στα νυχτερινά κέντρα.

Τα νέα κρούσματα έφτασαν την περασμένη εβδομάδα στο Τόκιο 300 την ημέρα ωθώντας την κυβέρνηση να παροτρύνει τους ανθρώπους να μην ταξιδεύουν από και προς την πρωτεύουσα.

Παρά τα μέτρα οι αρχές πιστεύουν ότι οι εργαζόμενοι στα μπαρ του Τόκιο χρειάζονται περισσότερη καθοδήγηση για τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λαμβάνουν ώστε να παραμείνουν ασφαλείς.

Στο πλαίσιο αυτό ο υπεύθυνος δημόσιας υγείας Shinya Iwamuro έχει ήδη αρχίσει να διδάσκει μέτρα ελέγχου των λοιμώξεων σε πολλά από τα νυχτερινά κέντρα του Τόκιο και κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου εξήγησε τι μέτρα πρέπει να λαμβάνουν οι εργαζόμενοι σ' αυτά.

«Όσο το δυνατόν περισσότερο, να φιλάτε μόνο το σύντροφό σας και να αποφεύγετε τα φιλιά με πάθος», είπε ο κ. Iwamuro. Δεν πρέπει επίσης να μοιράζεστε το φαγητό σας και με τους συνοδούς να μην κάθεστε κοντά για να αποφύγετε τη μόλυνση από σταγονίδια κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, πρόσθεσε.

Αλλά και η ένωση των επιχειρήσεων των κέντρων διασκέδασης έχει συντάξει οδηγίες για τα μέλη της μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η απολύμανση των μικροφώνων καραόκε μετά από κάθε παράσταση.