Πολιτική

Βουλή: Ένταση, διακοπή και αποβολή βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ

Σκληρή κόντρα ξέσπασε στη Βουλή. Αποβλήθηκε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απο την Ολομέλεια.

Στην επιβολή του πειθαρχικού μέτρου της απομάκρυνσης από την αίθουσα της Ολομέλειας προχώρησε ο προεδρεύων, Θανάσης Μπούρας, για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνο Μάρκου. Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όρθιος στην αίθουσα, είχε νωρίτερα χειρονομήσει σε βάρος του βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Είχαν προηγηθεί φραστικές επιθέσεις από τα βουλευτικά έδρανα της ΝΔ, του Κινήματος Αλλαγής και του ΣΥΡΙΖΑ.

«Παρακαλώ ησυχία! Κύριε Μάρκου στη θέση σας! Και μην απειλείτε! Παρακαλώ ηρεμία!», συνέστησε ο κ. Μπούρας, ο οποίος απάντησε στις καταγγελίες βουλευτών ότι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ασχημόνησε σε βάρος συναδέλφων του στη ΝΔ.

«Είναι ντροπή! Τον είδα να προχωράει κάνοντας ένα σήμα απαράδεκτο. Απαράδεκτο», είπε ο προεδρεύων της Βουλής και συνέχισε: «Κύριε Μάρκου βγείτε από την αίθουσα. Μη συνεχίζετε! Μην προκαλείτε άλλο! Λυπάμαι για τη διαγωγή σας!Καταδικαστέα! Πράξη καθηγητού του πανεπιστημίου! Παρακαλώ εξέλθετε από την αίθουσα! Παρακαλώ να βγει από την αίθουσα ο κ. Μάρκου!», ανέφερε ο κ. Μπούρας και επέμεινε: «Κύριε Μάρκου, παρακαλώ βγείτε από την αίθουσα! Αυτή είναι η εντολή του προεδρείου και πρέπει να την υπακούσετε! Να βγείτε από την αίθουσα, γιατί σας είδα εγώ! Ντροπή! Ντροπή! Ντροπή! Συνεχίζουμε τη διαδικασία αφού βγει ο κ. Μάρκου! Κύριε Μάρκου να εξέλθετε. Διακόπτουμε για δύο λεπτά μέχρι να γίνει πράξη η απόφαση του προεδρείου!».

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ εξεμάνη όταν συνάδελφός του από το Κίνημα Αλλαγής τού είπε πως υπάρχουν «ράμματα για τη γούνα του» διότι είναι μέρος της διαπλοκής. Άλλος βουλευτής, από τα έδρανα της ΝΔ, απευθύνθηκε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγορώντας τους για πολιτική αλητεία.

Η συμπεριφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θα παραπεμφθεί και στην Επιτροπή Δεοντολογίας.