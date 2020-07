Πολιτική

Κομισιόν: Η Τουρκία στέλνει λάθος μήνυμα με την NAVTEX

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πήρε θέση για τις έρευνες που προανήγγειλε η Άγκυρα, καλώντας την να συμμορφωθεί.

Η Τουρκία «στέλνει λάθος μήνυμα» και δε «βοηθά» ανέφερε η αρμόδια εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ερωτηθείσα σχετικά με την ανακοίνωση της Τουρκίας για νέα NAVTEX για σεισμικές έρευνες στην Ανατολική Μεσόγειο.

H Ναμπίλα Μασραλί τόνισε ότι «η Τουρκία ως υποψήφια χώρα χρειάζεται να δεσμευτεί ξεκάθαρα στις σχέσεις καλής γειτονίας, τις διεθνείς συμφωνίες και αναφορικά με την ειρηνική διευθέτηση των διαφορών με βάση το Χάρτη του ΟΗΕ προσφεύγοντας εάν είναι απαραίτητο στο Διεθνές Δικαστήριο».

Τέλος, η κ. Μασραλί σημείωσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επανειλημμένα υπογραμμίσει ότι η οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και η υφαλοκρηπίδα πρέπει να αντιμετωπιστούν μέσω διαλόγου και διαπραγματεύσεων με καλή πίστη».