Σαμαράς στη Βουλή: Το απόστημα έσπασε, ποτέ ξανά σκευωρίες

Ομιλία του πρώην Πρωθυπουργού για την παραπομπή του Δ. Παπαγγελόπουλου στη δικαιοσύνη.

«Το απόστημα έσπασε. Η κάθαρση είναι στα χέρια σας. Μέχρι τέλους-Ποτέ ξανά!» ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μιλώντας από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής και εξηγώντας: «Κάνουμε το χρέος μας και το κάνουμε στο ακέραιο. Μέχρι τέλους... Για τη δικαιοσύνη, μέχρι τέλους! Ποτέ ξανά 'παραμάγαζα'… Για τη δημοκρατία μέχρι τέλους! Ποτέ ξανά σκευωρίες… Για την πατρίδα, μέχρι τέλους! Αδιαπραγμάτευτο…» ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός, για την παραπομπή του Δ. Παπαγγελόπουλου στη δικαιοσύνη.

Σε υψηλούς τόνους ο κ. Σαμαράς, ανέφερε πως «το 'μέχρι τέλους', είναι η δύναμη της αλήθειας, της συνείδησης, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας. Είναι η φωνή της κοινωνίας και της πολιτικής, η απόφαση για το τέλος των παρα-μηχανισμών παντού! Είναι το 'ποτέ ξανά'»!

Ο πρώην πρωθυπουργός έθεσε στον κάδρο και τον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως μην ανησυχείτε, αλλά θα διερευνηθεί κάποια στιγμή και ποιοι άλλοι συμμετείχαν στην εγκληματική οργάνωση και πάνω από τον Παπαγγελόπουλο. «Άντε λοιπόν και την έστησε τη σκευωρία ο Παπαγγελόπουλος. Πως την έστησε αυτή τη σκευωρία; Μόνος του; Ποιος είναι ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος ήταν ο πρωθυπουργός τότε;» αναρωτήθηκε χαρακτηριστικά.

Το «μέχρι τέλους» είπε ο κ. Σαμαράς «ήταν η υπόσχεση ενός ανθρώπου για την αποκατάσταση της τιμής και της υπόληψής του. Ήταν η υπόσχεση για την αναζήτηση της αλήθειας, για την αποκάλυψη της σκοτεινής αυτής σκευωρίας και των πρωταγωνιστών της, για την απόδοση Δικαιοσύνης, για τους ενόχους [...] Το 'μέχρι τέλους' έγινε η αντίδραση του πολίτη στην αδικία. Έγινε σύνθημα. Viral που λένε και οι νεότεροι. Έγινε κοινωνικό ρεύμα, μπήκε στην πολιτική ορολογία, υιοθετήθηκε ακόμα και από εσάς κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ» αλλά το «μέχρι τέλους...δεν είναι μνημόνιο να 'το σκίσετε με ένα νόμο κι ένα άρθρο'. Δεν είναι δημοψήφισμα, να το μετατρέψετε σε μιαν ακόμα 'κωλοτούμπα'. Είναι στάση ζωής! Απαιτεί έναν κώδικα αξιών, που δυστυχώς, εσείς δεν έχετε».

Ο πρώην πρωθυπουργός προέτρεψε τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να ψηφίσουν σήμερα «την παραπομπή του Παπαγγελόπουλου, ώστε να ερευνηθούν οι τυχόν ευθύνες του από την Δικαιοσύνη! Πραγματικές ευθύνες, σε πραγματικά δικαστήρια, με πραγματικούς μάρτυρες. Όχι σε στημένες σκευωρίες με κουκουλοφόρους ψευδομάρτυρες… Αν είναι αθώος, δεν έχετε κανένα λόγο να ανησυχείτε. Αν όμως ο κ.Παπαγγελόπουλος είναι ένοχος - όπως εγώ και η πλειοψηφία της προανακριτικής επιτροπής πιστεύουμε - τι ακριβώς υπερασπίζεστε; Τι υπερασπίζεστε κ. Τσίπρα; Την πολιτική αθλιότητα; Το 'μαγαζί με τα παραμάγαζα' για να το πω στη γλώσσα του κ. Παπά; Γιατί αυτό που κάνετε εσείς και ο Παπαγγελόπουλος μέχρι σήμερα, είναι να προβάλλετε συνεχώς ενστάσεις επί της διαδικασίας, μήπως κι εμποδίσετε την έρευνα της σκευωρίας».

Ο Αντώνης Σαμαράς ανέφερε ότι το «μέχρι τέλους» είναι και κάτι άλλο, πέρα και πάνω από πρόσωπα: «Είναι η δύναμη της αλήθειας, της συνείδησης, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας. Είναι η φωνή της κοινωνίας και της πολιτικής, η απόφαση για το τέλος των παρα-μηχανισμών παντού! Είναι το 'ποτέ ξανά!'. Και το 'ποτέ ξανά', μέσα από τη σημερινή ψηφοφορία, δεν είναι ψήφος εκδίκησης! Είναι ψήφος συνείδησης! Είναι ψήφος αποτροπής. Είναι ψήφος απελευθέρωσης από την μαυρίλα και την παρακμή».

Γίνατε όμηροι του Παπαγγελόπουλου, είπε στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Σαμαράς, λέγοντας πως «σας είχα προειδοποιήσει ότι θα γίνετε όμηροί του. Κοιτάξτε στον καθρέφτη σας κι αναρωτηθείτε, αν πρέπει να ντρέπεστε, ή να ανησυχείτε. Ή μήπως, και τα δύο; Το να ντρέπεστε όμως, δεν το βλέπω. Το ότι ανησυχείτε όμως, το βλέπω! Κι ορθώς...».

Ως φυσικούς αυτουργούς, ο κ. Α. Σαμαράς ανέφερε τους «τρεις εισαγγελείς Διαφθοράς, γνωστούς και ως 'μαθητές' του Παπαγγελόπουλου» λέγοντας πως «οι ευθύνες Τουλουπάκη, Ντζούρα, Μανόλη είναι συγκεκριμένες και κατονομάζονται ήδη στο πόρισμα».

Απευθυνόμενος στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε: «Καταλάβατε κ. Τσίπρα ότι στην πραγματικότητα δεν σας κυνηγάει ο Σαμαράς, όπως κολακεύεστε να πιστεύετε ή όπως φαντάζεστε; Οι δικοί σας, σας κυνηγάνε! Οι πομπές σας. Ο Νίκος ο Παπάς και ο Μανόλο Πετσίτης. Ο Καλογρίτσας, η Τράπεζα Αττικής και τα βοσκοτόπια. Η Ρένα Δούρου και η Όλγα Γεροβασίλη. Ο Παπαγγελόπουλος και η Τουλουπάκη. Οι δήθεν 'αδιάφθοροι' που κατηγορούνται τώρα για διαφθορά! Κι ένας Θεός ξέρει τι άλλα έχετε κάνει και ποιοι άλλοι θα αποκαλυφθούν... Δικά σας παιδιά, όλοι τους. Παιδιά της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, της 'πρώτης φοράς αριστερά'... Και σας πείραξε η μήνυσή μου; Έχετε ακούσει τι ζήτησε ο πρώην αρχηγός του κόμματός σας κ.Τσίπρα, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος; Ζήτησε να διερευνηθούν οι προσωπικές σας ευθύνες για εγκληματική οργάνωση! Και σας πείραξε η μήνυσή μου; Έχετε ακούσει κ. Τσίπρα τι σας χρεώνει η πρώην πρόεδρος της Βουλής και τότε στενή σας συνεργάτης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου; Μήπως έχετε ακούσει τι λέει για εσάς ο μέντοράς σας και προκάτοχός σας κ. Τσίπρα, ο Αλέκος ο Αλαβάνος; Ότι είστε το σύμβολο της «ηθικής απαξίωσης της Αριστεράς». Και σας πείραξε η μήνυσή μου; Δεν σας αποκάλεσε ο Σαμαράς, κ. Τσίπρα, 'αριστερόστροφο φασίστα'. Ο Μίκης σας το είπε… Για να μην θυμηθώ τι έλεγε ο Μανόλης ο Γλέζος στα στερνά του για εσάς… Γι αυτό σας λέω: δεν σας κυνηγάει ο Σαμαράς, κ. Τσίπρα».

Ο πρώην πρωθυπουργός περιέγραψε και το «σχέδιο» και «το παρακράτος που οργανώθηκε μέσα στο Μαξίμου - το «μαγαζί» - θα παραλύσετε τα ανακλαστικά της Ελληνικής Δημοκρατίας, θα ελέγξετε τους «αρμούς της εξουσίας» και θα εξοντώσετε τους αντιπάλους σας…Τώρα όμως αποδείχθηκε ότι η Ελληνική Δημοκρατία είναι ισχυρότερη από το παρακράτος σας και από την άθλια συνωμοσία σας… Τότε νομίζατε ότι θα 'τελειώσετε' τους αντιπάλους σας, θα διασπάσετε, τη ΝΔ και το ΚΙΝΑΛ, θα διαλύσετε το πολιτικό σύστημα, τρέποντάς μας σε ένοχη φυγή… Όμως η σκευωρία σας, μας έκανε ακόμη πιο δυνατούς, μας συσπείρωσε και μας ένωσε! Αυτό ήταν το σχέδιό σας - αλλά απέτυχε οικτρά! Γιατί οι σκευωροί έκαναν το κλασικό σφάλμα που δεν κάνουν ποτέ πολιτικοί με στοιχειώδη δημοκρατική παιδεία: Έκαναν το κλασικό λάθος που κάνουν κακομαθημένα παιδιά κομματικού σωλήνα, που νόμισαν ότι η πολιτική ασκείται όπως οι ίντριγκες ανάμεσα στα αριστερά γκρουπούσκουλα και τις 'συνιστώσες'. Όπου πάντα επιβραβεύεται ο πιο θρασύς και ο πιο μηχανορράφος».

«Με υποτίμησατε, δεν με είχατε διαβάσατε καλά» είπε ο κ. Σαμαράς στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. «Νομίζατε ότι εγώ θα κάτσω ήσυχος; Ότι θα λουφάξω και θα φοβηθώ; Θα σας 'ταράξω στη νομιμότητα'! Δεν φαντάστηκαν ότι από το πρώτο λεπτό θα προσφύγω στη Δικαιοσύνη εναντίον όλων [...] Η αστική συμπεριφορά είναι πολύ ανεκτική απέναντι στη διαφωνία και τους διαφωνούντες. Αλλά ταυτόχρονα είναι αμείλικτη απέναντι στη σκευωρία και στους σκευωρούς! Η αστική δημοκρατία είναι πολίτευμα αρχών. Κι ένας έντιμος πολιτικός, απαντάει πάντα σκληρά όταν τον αδικήσουν!» ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Σαμαράς.