Παπαγγελόπουλος: αποχώρηση ΣΥΡΙΖΑ πριν την ψηφοφορία

Με αιχμές η απόφαση της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάρει μέρος στην ολοκλήρωση της διαδικασίας για την παραπομπή σε Ειδικό Δικαστήριο.

«Δεν θα νομιμοποιήσουμε, δεν θα αποδεχτούμε, να γίνουμε παρακολουθητές της πολιτικής αθλιότητας εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων, σας αφήνουμε μόνους σας να το ευχαριστηθείτε», ανέφερε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Τζανακόπουλος και αμέσως μετά οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ αποχώρησαν από την αίθουσα της ολομέλειας, λίγο πριν την ολοκλήρωση της συζήτησης και την έναρξη της μυστικής ψηφοφορίας. «Η απούσα σήμερα κυβέρνηση οφείλει άμεσα να διευκρινίσει αν ισχύει το δημοσίευμα της Bild, σύμφωνα με το οποίο η 'Αγκελα Μέρκελ χθες απέτρεψε θερμό επεισόδιο, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης αμέριμνος βρισκόταν στην εκδήλωση της Βουλής», είπε αρχικά ο κ. Τζανακόπουλος. Σχολιάζοντας την ομιλία του κ. Λοβέρδου απόψε στη Βουλή, ο κ. Τζανακόπουλος είπε ότι όλους τους νομικούς ισχυρισμούς που εξέθεσε ενώπιον του Σώματος, τους έχει προβάλει στην αίτηση εξαίρεσης σε βάρος της κυρίας Τουλουπάκη και όλοι απορρίφθηκαν με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών. Σε σχέση με τα όσα είπε ο Αντώνης Σαμαράς, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε τον πρώην πρωθυπουργό «επικεφαλής της ακροδεξιάς εθνικιστικής συμμορίας της ΝΔ που έχει κάνει καριέρα με την πατριδοκαπηλία, που τσάκιζε τον ελληνικό λαό από το 2012 μέχρι το 2014, υλοποιώντας τις πιο σκληρές και άγριες πολιτικές κοινωνικής λεηλασίας, και που σήμερα παριστάνει το θύμα». «Κατανοώ τον καημό του κ. Σαμαρά με τον κ. Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι που τον οδήγησε, εκείνο το βράδυ του Ιουλίου, στην άρον άρον παραίτηση από την ηγεσία της ΝΔ», είπε ο Δημήτρης Τζανακόπουλος και επισήμανε πως όταν κάποιος νιώθει την ανάγκη να επιχειρηματολογεί πόσο σπουδαίος είναι, σημαίνει ότι «η πολιτική του καριέρα έχει κλείσει και έχει κλείσει εξαιτίας του κ. Τσίπρα». Ο κ. Τζανακόπουλος επικαλέστηκε και λόγια του 'Αδωνι Γεωργιάδη ότι «η Novartis μπορεί να πληρώνει γιατρούς και πολιτικούς αλλά σώζει και ζωές» για να σημειώσει: «τι άλλο να περιμένει κανείς να πει ο κ. Γεωργιάδης για να αυτοαναιρεθεί». Σε σχέση με τις αναφορές ότι «η Αριστερά έχει χάσει το ηθικό της πλεονέκτημα», ο κ. Τζανακόπουλος είπε: «Η παράταξη των θαυμαστών του Παττακού, η παράταξη του Μαυρίκη, η παράταξη του Νηστικάκη, η παράταξη του Πουλή, η παράταξη του Παπαγεωργόπουλου, η παράταξη του Χριστοφοράκου, δεν μπορεί να μιλά για το ηθικό μας ανάστημα. Και κάτι για την κυρία Γεννηματά. Οι συνοδοιπόροι και κληρονόμοι του Τσουκάτου, του Μαντέλη, του Παπαντωνίου και του Τσοχατζόπουλου, ούτε αυτοί μπορεί να μιλούν για το ηθικό ανάστημα του ΣΥΡΙΖΑ και της Αριστεράς και αυτό να το βάλετε πολύ καλά στο μυαλό σας!». Το μεσημέρι ο Αλέξης Τσίπρας ειχε εξαπολύσει ευθεία επίθεση στην Κυβέρνηση, ενώ λιγο πριν την αποχώρηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, τα στελέχη του είχαν δεχθεί από το βήμα της Βουλής τόσο του Αντώνη Σαμαρας, όσο και του Άδωνι Γεωργιάδη και του Ανδρέα Λοβέρδου, τριών δηλαδή εκ των δέκα πολιτικών προσώπων που ειχαν βρεθεί στο στόχαστρο επί Κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ.