Κοινωνία

Τραυματίας πυροσβέστης από ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε ο άτυχος άνδρας. Πως «τούμπαρε» το όχημα.

Φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τετάρτης, σε δασική έκταση στο Κοντοδεσπότι (περιοχή Προφήτης Ηλίας), του Δήμου Διρφύων - Μεσσαπίων, στην Εύβοια.

Η φωτιά σβήστηκε άμεσα, έχοντας κάψει μόλις δύο στρέμματα.

Το περιστατικό «σημάδεψε» ένα απρόοπτο ατύχημα με πυροσβεστικό όχημα, το οποίο, ανετράπη κατά την διάρκεια της κατάσβεσης.

Από την ανατροπή του πυροσβεστικού οχήματος, τραυματίστηκε ένας 45χρονος πυροσβέστης.

Ο 45χρονος μεταφέρθηκε στο νέο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Πηγή: eviazoom.gr