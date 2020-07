Κοινωνία

Φωτιά στον Ελαιώνα

Οι πυροσβέστες δίνουν «μάχη» με τις φλόγες και τους ανέμους.

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης, σε οικοπεδικό χώρο στη Λεωφόρο Αθηνών, στην περιοχή του Ελαιώνα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν για την κατάσβεσή της 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.