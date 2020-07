Πολιτική

Πέτσας για Τουρκία: η Ελλάδα δεν θα δεχθεί παραβίαση της κυριαρχίας της

Ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι η έκδοση της ΝAVTEX από την Τουρκία συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και καταδεικνύει την εμμονή της γειτονικής χώρας στην παραβατικότητα...

«Η Ελλάδα κινείται με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα», τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Στέλιος Πέτσας, αναφερόμενος στις κινήσεις της Άγκυρας, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών.

Ο κ. Πέτσας σημείωσε ότι η έκδοση της συγκεκριμένης ΝAVTEX από την Τουρκία συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και καταδεικνύει την εμμονή της γειτονικής χώρας στην παραβατικότητα, καθώς και την περιφρόνησή της στο διεθνές δίκαιο. «Η Ελλάδα θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα», πρόσθεσε.

Για την επέτειο των δύο ετών από τη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, επισήμανε ότι η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια της Δικαιοσύνης και η έρευνα θα αποκαλύψει κάθε πτυχή της. Επιπλέον, μίλησε για τις δράσεις που έχει υλοποιήσει η κυβέρνηση ώστε το Μάτι, από κόλαση, να ξαναγίνει παράδεισος. Όσον αφορά τις αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής έκανε λόγο για ιστορική ημέρα για την Ευρώπη και εθνική επιτυχία.

Ο κ. Πέτσας ανακοίνωσε ότι με σχετική τροπολογία, την επόμενη εβδομάδα, η κυβέρνηση προχωρά στην αναδιάρθρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. «Η κατάθεση της τροπολογίας κρίθηκε απαραίτητη μετά τη χυδαία συμπεριφορά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μάρκου χθες στη Βουλή», συμπλήρωσε.

Εθνικά θέματα

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναφερόμενος στα εθνικά θέματα, σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντάται διαδοχικά στο γραφείο του στη Βουλή, σήμερα και αύριο, με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων, προκειμένου να τους ενημερώσει για τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τις εξελίξεις στα εθνικά μας θέματα.

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση παρακολουθούν τις εξελίξεις μετά την έκδοση της παράνομης τουρκικής Navtex, με ψυχραιμία και ετοιμότητα. Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση αναπτύσσει σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες. Η Ελλάδα, όπως τόνισε από την πρώτη στιγμή ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κινείται με αυτοπεποίθηση, σιγουριά και απόλυτη ετοιμότητα», σημείωσε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε: «Η κυβέρνηση επισημαίνει ότι η αναγγελία τουρκικών ερευνών σε τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας με τη νέα παράνομη Navtex συνιστά κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή. Καταδεικνύει, ταυτόχρονα, την εμμονή της Τουρκίας στην παραβατικότητα και την απόλυτη περιφρόνησή της στο διεθνές δίκαιο. Η κυβέρνηση διαμηνύει, σε κάθε τόνο και προς κάθε κατεύθυνση, ότι η Ελλάδα δεν θα δεχθεί παραβίαση της κυριαρχίας της, και θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Ο κ. Πέτσας τόνισε ότι «ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βλαντιμίρ Πούτιν. Στη διάρκεια της επικοινωνίας συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή και το ζήτημα της μετατροπής της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, γεγονός που αποτελεί πρόκληση για όλον τον ορθόδοξο κόσμο. Νωρίτερα, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη για τον συντονισμό ενεργειών Ελλάδας και Κύπρου, ενόψει και της επίσκεψης του Προέδρου της Κύπρου στο Παρίσι και της συνάντησής του με τον Πρόεδρο Μακρόν. Την Τρίτη είχε επικοινωνία με τη Γερμανίδα Καγκελάριο, Άγγελα Μέρκελ, ενώ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, είχε επικοινωνήσει με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μαρκ Έσπερ».

«Στο μεταξύ, η πρεσβεία μας στην Άγκυρα έχει ήδη προβεί σε διάβημα στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ενώ οι Αρχές μας έχουν ήδη εγείρει το θέμα στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ και στον ΟΗΕ, καθώς και στις πρωτεύουσες των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Σήμερα, δύο εικοσιτετράωρα μετά την έκδοση της παράνομης τουρκικής Navtex, η κατάσταση παραμένει σταθερή. Την παρακολουθούμε με ψυχραιμία και ετοιμότητα», συμπλήρωσε.

Μάτι

«Σαν σήμερα, πριν από δύο χρόνια, οι Έλληνες βιώναμε μία ανείπωτη εθνική τραγωδία. Λίγα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα, στο Μάτι, μία φωτιά, που είχε ξεκινήσει από την Πεντέλη, σάρωνε τα πάντα. Οι συγκλονιστικές εικόνες της αποφράδας εκείνης ημέρας παραμένουν απερίγραπτες. Εκατόν δύο νεκροί, δεκάδες εγκαυματίες, τραγικές ανθρώπινες ιστορίες. Καταστροφή περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος σε μία πανέμορφη περιοχή», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Όπως υπογράμμισε, «οι αρμόδιες Αρχές παρέλυαν και η κυβέρνηση προκαλούσε τον κόσμο επιδεικνύοντας κυνισμό και αναλγησία. Την ίδια εκείνη νύχτα, η τότε πολιτική ηγεσία, αντί να αφοσιωθεί με όλες της τις δυνάμεις στο συντελούμενο δράμα, σκηνοθετούσε μία θλιβερή επικοινωνιακή παράσταση. Στο Συντονιστικό Κέντρο της Πυροσβεστικής, ενώ το ΕΚΑΒ είχε ήδη παραλάβει τις πρώτες απανθρακωμένες σορούς και ενώ το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας ζητούσε δεκάδες σάκους για σορούς, ο τότε πρωθυπουργός και οι συναρμόδιοι υπουργοί προσποιούνταν πως δεν ήξεραν για νεκρούς. Και δεν ήταν μόνο αυτό. Αντί να αναλάβουν τις ευθύνες τους, οργάνωναν -τρεις μέρες αργότερα- έκτακτη συνέντευξη Τύπου, στη διάρκεια της οποίας ο τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Τόσκας, συνόψιζε την κυβερνητική γραμμή στη φράση ψάχνουμε, "αλλά δεν βρίσκουμε λάθη"».

«Λίγους μήνες αργότερα, ο νέος αρχηγός της Πυροσβεστικής -σύμφωνα με στοιχεία της δικογραφίας, όπως αποκάλυψε η εφημερίδα "Καθημερινή"- απειλούσε τον εμπειρογνώμονα του Σώματος, προκειμένου να συγκαλύψει τις ευθύνες. Ισχυριζόταν -σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία- ότι είχε άνωθεν εντολές και οδηγίες από την τότε πολιτική ηγεσία. Και έφτανε στο σημείο να περιγράψει ανατριχιαστικές πρακτικές για σκόπιμη εγκατάλειψη καιόμενων περιοχών σε παιχνίδια εξουσίας, που δεν χωρούν σε δημοκρατικά πολιτεύματα. Η τότε υπουργός αρνείται κάθε ανάμειξη και στρέφεται εναντίον εκείνων που δημοσίευσαν τα σχετικά δικαστικά έγγραφα. Η υπόθεση, ωστόσο, βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης και η έρευνά της θα αποκαλύψει κάθε πτυχή της υπόθεσης. Το οφείλουμε στους νεκρούς μας», ανέφερε ο κ. Πέτσας.

«Αλλά η σημερινή μέρα δεν είναι μόνο μνημόσυνο, ούτε μέρα κριτικής για τους ανεύθυνους-υπεύθυνους. Είναι μέρα που μας θυμίζει τι κάναμε εμείς, εδώ και έναν χρόνο, αλλά και τι μένει να γίνει, ώστε το Μάτι, από κόλαση, να ξαναγίνει παράδεισος. Η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή της συγκρότησής της, έσκυψε με υπευθυνότητα και ευαισθησία στο πρόβλημα που άφησε πίσω της η εθνική τραγωδία. Καλύφθηκαν υγειονομικά οι εγκαυματίες, απαλλάχθηκαν οι πυρόπληκτοι από τον ΕΝΦΙΑ για πέντε χρόνια, απομακρύνθηκαν χιλιάδες κυβικά μέτρα καύσιμης ύλης και τέθηκε το θεσμικό πλαίσιο για ένα νέο πρότυπο χωρικό σχέδιο. Λύθηκαν μία σειρά γραφειοκρατικά εμπόδια και ξεκίνησε η απομάκρυνση αμιάντου από ιδιοκτησίες, καθώς και η κατεδάφιση κατεστραμμένων κτιρίων», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, για το θέμα της πυρκαγιάς στο Μάτι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «σήμερα, το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο για το Μάτι είναι έτοιμο. Θέτει τις βάσεις για την επούλωση των πληγών που άφησε η εθνική τραγωδία. Βάζει τέλος σε μία σειρά από απαράδεκτες καταστάσεις. Προβλέπει διόδους στην παραλία, που θα αποκτήσει ένα τελείως διαφορετικό χρώμα. Ορίζει προϋποθέσεις για την προστασία της περιοχής, τόσο από πυρκαγιές όσο και από πλημμύρες. Και για να διευκολυνθούν οι κάτοικοι, μετά από αίτημά τους, η διαβούλευση για το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο παρατείνεται μέχρι τις 17 Αυγούστου 2020».

Συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου 17-21 Ιουλίου

«Μετά από μία μαραθώνια Σύνοδο Κορυφής, που διήρκεσε περίπου όσο η Σύνοδος της Νίκαιας πριν από 20 χρόνια -η μακρύτερη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης- οι ηγέτες κατέληξαν τα ξημερώματα της Τρίτης 21 Ιουλίου σε συμφωνία. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, "η Ευρώπη στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Πετύχαμε να προχωρήσουμε με μία πολύ φιλόδοξη απάντηση στο οικονομικό σοκ που έχει προκαλέσει η πανδημία. Πρόκειται για μία ιστορική ημέρα για την Ευρώπη και μία σπουδαία ευκαιρία για την Ελλάδα"», επισήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σύμφωνα με τον κ. Πέτσα, «η συμφωνία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί:

- Πρώτον, ιστορική ημέρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης πολιτικής και οικονομικής ολοκλήρωσης. Σημειώνεται, ότι για πρώτη φορά θεσμοθετείται τέτοιου μεγέθους κοινός δανεισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για λογαριασμό των κρατών-μελών, ώστε να λάβουν τις επιχορηγήσεις.

- Δεύτερον, εθνική επιτυχία, καθώς η Ελλάδα ήταν εξ' αρχής μία από τις πρώτες χώρες που ζήτησε μία φιλόδοξη, γενναία αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην κρίση της πανδημίας του κορονοϊού. Συμμετείχαμε ενεργά σε όλες τις διαπραγματεύσεις και πετύχαμε ένα συνολικό πακέτο που φτάνει τα 72 δισ. ευρώ.

- Τρίτον, μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα μας, προκειμένου να υπερασπιστούμε τον κόσμο της εργασίας, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα και να ελαφρύνουμε τα νοικοκυριά από φορολογικά βάρη. Βάζουμε ξανά την Ελλάδα στον χάρτη ενός κόσμου που αλλάζει. Και επενδύουμε τα σημαντικά αυτά κεφάλαια για να μεταμορφώσουμε τη χώρα μας και να κάνουμε τη ζωή των Ελλήνων καλύτερη».

«Η Ελλάδα προβλέπεται να λάβει από το Ταμείο Ανάκαμψης περίπου 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 19 δισ. αφορούν επιχορηγήσεις και περίπου 13 δισ. δάνεια. Σε αυτά προστίθενται σχεδόν 40 δισ. ευρώ από το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, τα οποία θα δοθούν μέσα από δράσεις του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2021-2027», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να συμπληρώσει:

«Σημειώνονται επίσης τα εξής:

- Το Ταμείο Ανάκαμψης είναι εμπροσθοβαρές, καθώς τo 70% των επιχορηγήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης είναι πόροι που θα δεσμευθούν τα έτη 2021 και 2022. Το υπόλοιπο 30% θα δεσμευθεί μέχρι το τέλος του 2023.

- Αποφασίστηκε αναδρομικότητα επιλεξιμότητας. Δηλαδή, εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού, οι σχετικές δράσεις που ξεκίνησαν από την 1η Φεβρουαρίου 2020 και μετά, μπορεί να είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ReactEU και του RRF, υπό την προϋπόθεση ότι επιδιώκουν τους στόχους των αντίστοιχων προγραμμάτων.

- Τα δάνεια για την Ελλάδα (σχεδόν 13 δισ.) αφενός δημιουργούν ένα σημαντικό απόθεμα ασφαλείας και αφετέρου μπορούν να εγκριθούν με διαδικασίες πολύ πιο απλές από τις κλασικές που αφορούν τον δανεισμό, για παράδειγμα, μέσω του ESM».

Κορονοϊός

Σχετκά με τις κυβερνητικές ενέργειες για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ο κ. Πέτσας ανέφερε ότι «η κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή της σταδιακής άρσης των περιοριστικών μέτρων, κατέστησε σαφές ότι θα παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό και θα αναπροσαρμόζει τις αποφάσεις της ανάλογα με τα επιδημιολογικά δεδομένα. Στο πλαίσιο αυτό, αυστηροποιήθηκαν οι προϋποθέσεις εισόδου από τα χερσαία σύνορά μας και παράλληλα εντάθηκαν οι έλεγχοι στο εσωτερικό. Συγκεκριμένα, χθες έγιναν από την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, την Ελληνική Αστυνομία και τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή 869 έλεγχοι σε όλη την Ελλάδα, διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 64 περιπτώσεις και επιβλήθηκαν 72 πρόστιμα, συνολικού ύψους 10.800 ευρώ».

Νομοθετικό έργο

«Ξεκινά σήμερα, στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, η συζήτηση επί του νομοσχεδίου του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τον εκσυγχρονισμό της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Οι προτεινόμενες αλλαγές ωφελούν την ιδιωτική εκπαίδευση, γιατί προωθούν την αυτονομία και την ευελιξία της, ενώ ταυτόχρονα, ενισχύουν τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού. Είναι προς το συμφέρον των μαθητών, γιατί οδηγεί σε πιο ελεύθερα και δημιουργικά ιδιωτικά σχολεία. Δίνει περισσότερες επιλογές για απογευματινές δραστηριότητες, με ευελιξία διαμόρφωσης του σχετικού προγράμματος, αλλά και δυνατότητα συμμετοχής μαθητών σε δραστηριότητες και το καλοκαίρι, εάν το επιθυμούν», σημείωσε ο κ. Πέτσας αναφερόμενος στο νομοθετικό έργο και τόνισε:

«Είναι προς το συμφέρον των εκπαιδευτικών, γιατί δίνονται νέες ευκαιρίες απασχόλησης, για την αύξηση του εισοδήματός τους. Θα μπορούν να εργάζονται και σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, μετά το πέρας του κανονικού ωραρίου. Θα μπορούν να απασχολούνται παράλληλα σε κέντρα ξένων γλωσσών και άλλους φορείς εκπαίδευσης. Θα μπορούν να εργάζονται με πρόσθετη αμοιβή σε δραστηριότητες της σχολικής μονάδας και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και όχι μόνο μέχρι 30 Ιουνίου. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί θα προσλαμβάνονται, πλέον, με συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι συμβάσεις διετίας που τους οδηγούσαν σε δυσμενή θέση. Στόχος είναι να περάσει η λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων από τον ασφυκτικό κρατικό έλεγχο στη δημιουργική εποπτεία, και από την αμφισβήτηση στην εμπιστοσύνη».

«Στο πλαίσιο των νομοθετικών πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, σας ενημερώνω ότι -με σχετική τροπολογία που θα καταθέσει την επόμενη εβδομάδα ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας- θα προχωρήσει άμεσα η αναδιάρθρωση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Η κατάθεση της τροπολογίας τώρα -και όχι τον προσεχή Σεπτέμβριο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί- κρίθηκε απαραίτητη μετά τη χυδαία συμπεριφορά χθες στη Βουλή του κ. Μάρκου, βουλευτή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ και προέδρου μέχρι σήμερα του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Μετά την απαράδεκτη αυτή συμπεριφορά, ο υπουργός Υγείας ζήτησε την παραίτηση του κ. Μάρκου, ο οποίος αρνήθηκε. Επειδή τέτοιες συμπεριφορές προσβάλλουν τον θεσμό του προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας, προχωράμε στην άμεση αντικατάστασή του. Όσο για την ιδιότητα του βουλευτή, ας τον κρίνουν ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής του Ομάδας και οι σύντροφοί του», πρόσθεσε ο κ. Πέτσας.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Σε ότι, αφορά το πρόγραμμα του κ. Μητσοτάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο πρωθυπουργός «παρέστη νωρίτερα σε εκδήλωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την παρουσίαση της ψηφιακής απονομής σύνταξης "Άτλας", που μπαίνει από σήμερα σε εφαρμογή. Πρόκειται για μία πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικασία που αφορά στην αίτηση, την έκδοση και την κοινοποίηση της σύνταξης. Και συνιστά το πρώτο βήμα μιας μεγάλης μεταρρύθμισης. Καλύπτει, σταδιακά, όσους βγαίνουν σε σύνταξη από εδώ και πέρα. Από σήμερα, η ψηφιακή απονομή σύνταξης θα αφορά τους αγρότες και όσους ζητούν μεταβίβαση συντάξεων λόγω θανάτου. Μέσα στο 2020 θα επεκταθεί η δυνατότητα απονομής για τις συντάξεις αναπηρίας, και το 2021 και για τις υπόλοιπες κατηγορίες συντάξεων γήρατος. Επίσης, δεν θα χρειάζεται καμία προσκόμιση κανενός δικαιολογητικού από τον πολίτη, καθώς η άντλησή τους θα γίνεται αποκλειστικά από την ηλεκτρονική διασύνδεση των υπηρεσιών. Ταυτόχρονα, απελευθερώνει το δυναμικό τού ΕΦΚΑ προκειμένου να ασχοληθεί με την ταχύτερη εκκαθάριση αιτήσεων που εκκρεμούν για συνταξιοδότηση. Τέλος, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, αύριο Παρασκευή 24 Ιουλίου, στις 20:00, θα παραστεί στην εκδήλωση της 46ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, στο Προεδρικό Μέγαρο».