Pac-Man: τραγούδι προς τιμήν του από Gorillaz και Schoolboy Q (βίντεο)

To "Pac-Man" δημοσιοποιήθηκε με την ευκαιρία των "σημαδιακών" γενεθλίων του θρυλικού παιχνιδιού.

Τον ράπερ Schoolboy Q επιστράτευσαν οι Gorillaz για να τιμήσουν το Pac-Man στο πιο πρόσφατο τραγούδι της βιντεο-μουσικής σειράς τους, «Song Machine». To «Pac-Man» δόθηκε στη δημοσιότητα λίγες μόνον εβδομάδες μετά τα 40ά γενέθλια του κλασικού arcade game.

Το τραγούδι ηχογραφήθηκε στο Λονδίνο πριν την έξαρση της πανδημίας και είναι το πέμπτο στη σειρά «Song Machine». Έχουν προηγηθεί τα «Momentary Bliss» (συνεργασία με Slowthai και Slaves), «Desole» (μαζί με Fatoumata Diawara), «Aries» (με Peter Hook και Georgia) και «Friday 13th» (συνεργασία με Octavian). Επιπλέον, στο «How Far?» η μπάντα απέτισε φόρο τιμής στον ντράμερ και συχνό συνεργάτη του Damon Albarn, τον Tony Allen.

Τον Οκτώβριο, ο Albarn και ο εικαστικός καλλιτέχνης Jamie Hewlett θα εκδώσουν για πρώτη φορά ένα «Gorillaz Almanac», μια ματιά στην εικαστική ιστορία του συγκροτήματος που γιορτάζει την 20ή επέτειό του.