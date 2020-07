Πολιτική

Πάιατ: το Καστελλόριζο έχει υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα ΑΟΖ

Ο Αμερικανός πρέσβης τόνισε το σαφές μήνυμα από την Ουάσινγκτον και από την Ευρώπη, που προτρέπει τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν επιχειρήσεις που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή...

Το Καστελόριζο έχει την ίδια υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα ΑΟΖ όπως και κάθε περιοχή στην ηπειρωτική χώρα, τόνισε σε δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ.

«Θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι ο όρος "αμφισβητούμενα" αναφέρεται απλώς σε περιοχές όπου περισσότερες από μία χώρες προβάλλουν θαλάσσιες διεκδικήσεις», σημείωσε στο περιθώριο εκδήλωσης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης για την υποδοχή και προώθηση δυνάμεων της 101ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας των ΗΠΑ στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «Atlantic Resolve», επίκεντρο της οποίας είναι η Ρουμανία.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά σε «αμφισβητούμενα νερά» στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις εξελίξεις στο Καστελόριζο, ο κ. Πάιατ πρόσθεσε ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικά δεν παίρνουν θέση σε διαφορές θαλάσσιων συνόρων άλλων κρατών, αλλά ως ζήτημα μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής ενθαρρύνουμε τα κράτη να επιλύουν τις διαφορές τους ειρηνικά και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Έχω επίσης επισημάνει πολλές φορές και θα το επαναλάβω και σήμερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τηρούν τις αρχές του διεθνούς ναυτικού δικαίου, βάσει των οποίων τα νησιά, συμπεριλαμβανομένου του Καστελόριζου, έχουν ακριβώς την ίδια υφαλοκρηπίδα και δικαιώματα ΑΟΖ όπως και κάθε περιοχή στην ηπειρωτική χώρα».

Ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος, μιλώντας νωρίτερα από το βήμα της εκδήλωσης ανέφερε για το ίδιο θέμα ότι «μετά τη λεκτική βελτίωση (σ.σ. από αμερικανικής πλευράς) είναι σαφές πλέον ότι το Στέιτ Ντιπάρτμεντ στέλνει μήνυμα ότι σε όλη αυτή την υπόθεση το πρόβλημα είναι η Τουρκία. Η Τουρκία αμφισβητεί, η Τουρκία είναι το πρόβλημα και αυτό ξεκαθαρίζει πλέον το κείμενο».

Εξάλλου, στην ομιλία του στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο κ. Πάιατ τόνισε «το σαφές μήνυμα από την Ουάσινγκτον και από την Ευρώπη, που προτρέπει τις τουρκικές αρχές να σταματήσουν επιχειρήσεις που αυξάνουν την ένταση στην περιοχή, όπως σχέδια έρευνας για φυσικούς πόρους σε περιοχές, στις οποίες η Ελλάδα και η Κύπρος αξιώνουν δικαιοδοσία στην Ανατολική Μεσόγειο».

«Αυτός είναι ένας πολύπλοκος στρατηγικός χώρος», σημείωσε ο Αμερικανός πρέσβης και πρόσθεσε: «Θέλουμε οι φίλοι και οι σύμμαχοί μας στην περιοχή να προσεγγίσουν την ανάπτυξη πόρων σε πνεύμα συνεργασίας που παρέχει τη βάση για μια διαρκή ενεργειακή ασφάλεια και αμοιβαία οικονομική ευημερία. Μονομερείς προκλητικές ενέργειες αντιτίθενται σε αυτόν τον στόχο. Επιτρέψτε μου λοιπόν να είμαι ξεκάθαρος: Μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη Ελλάδα είναι προς το συμφέρον της Αμερικής και όπως ο υπουργός ('Αμυνας των ΗΠΑ) Έσπερ συζήτησε με τον υπουργό Παναγιωτόπουλο, αυτή την εβδομάδα, η συνεργασία μας εμβαθύνει μια πολύ σημαντική διμερή σχέση και ενισχύει τη συμμαχία του ΝΑΤΟ που προωθεί την ευημερία και την ασφάλεια σε αυτήν τη στρατηγική περιοχή για όλους τους πολίτες μας».

Ερωτηθείς, δε, από το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο περιθώριο της εκδήλωσης και για το αν θεωρεί πως θα υπάρξει αποκλιμάκωση της κρίσης, ο κ. Πάιατ εξέφρασε την ελπίδα πως θα υπάρχει συνέχεια στα σήματα που δείχνουν ότι υπάρχει μια τέτοια προοπτική. "Γνωρίζω ότι αυτή είναι η ελπίδα του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη, το ακούσαμε από τον υπουργό 'Αμυνας μόλις τώρα και σίγουρα οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμερίζονται αυτήν την ελπίδα και χρησιμοποιούμε τα διπλωματικά μας εργαλεία για την προώθηση αυτού του στόχου", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε ιστορικό υψηλό βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας

Σε ιστορικό υψηλό βρίσκονται οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας και θα συνεχίσουν να προχωρούν μπροστά προς όφελος τόσο των δύο χωρών όσο και της ευρύτερης περιοχής, τόνισε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, όπου βρέθηκε σήμερα στο πλαίσιο εκδήλωσης για τα 150 χρόνια του λιμένα αλλά και την υποδοχή και προώθηση αμερικανικών δυνάμεων στη Ρουμανία, όπου βρίσκεται το επίκεντρο της ΝΑΤΟϊκής άσκησης "Atlantic Resolve 2020".

Προσωπικό και μέσα της αμερικανικής 101ης Αερομεταφερόμενης Ταξιαρχίας έφτασαν το μεσημέρι της Τρίτης στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με το μεταγωγικό ARC Endurance. Πρόκειται για ένα πλοίο RoRo, που επιχειρεί με τη Στρατιωτική Διοίκηση Μεταφορών (Military Sealift Command - MSC) και μετέφερε άνδρες της ταξιαρχίας και υλικό (14 ελικόπτερα UH-60 και HH-60 Black Hawk και περίπου 250 κομμάτια υποστηρικτικού υλικού), που θα προωθηθούν στη Ρουμανία προκειμένου να συμμετάσχουν στη ΝΑΤΟϊκή άσκηση.

"Καθώς εορτάζουμε την 150η επέτειο από το άνοιγμα του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, αυτή η επίσκεψη καταδεικνύει περαιτέρω τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και προωθεί τους κοινούς στόχους άμυνας και ασφάλειας που έχουν κατοχυρώσει οι χώρες μας μέσω του διμερούς στρατηγικού διαλόγου και της επικαιροποιημένης συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας", σημείωσε ο κ. Πάιατ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά στην ιστορία του λιμένα Αλεξανδρούπολης που θα πραγματοποιηθεί συνδυασμένη μεταφορά πλοίου- τρένου στο νότιο μέρος του νέου terminal.

Ο κ. Πάιατ ευχαρίστησε τον υπουργό Εθνικής 'Αμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, όπως επίσης τις τοπικές αρχές καθώς και το Γενικό Επιτελείο Στρατού, τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού (με έδρα την Αλεξανδρούπολη) αλλά και τη διοίκηση του λιμανιού και την τοπική κοινωνία για τη στήριξη και τη φιλοξενία που επέδειξαν προς τους στρατιώτες της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας και της «21 Theater Sustainment Command», στο πλαίσιο αυτής της μετακίνησης, επισημαίνοντας ότι ορισμένοι εξ αυτών θα επιστρέψουν το προσεχές φθινόπωρο για χειμερινή εκπαίδευση στο Στεφανοβίκειο.

"Αυτή η ανάπτυξη των αμερικανικών δυνάμεων στην Αλεξανδρούπολη και η επιστροφή το φθινόπωρο της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας για χειμερινή εκπαίδευση στην Κεντρική Ελλάδα, είναι απόδειξη της δέσμευσής μας στη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας. Δουλεύοντας από κοινού, η δέσμευσή μας αυτή ωφελεί την Ελλάδα, εμβαθύνει τις διμερείς μας σχέσεις και ενισχύει τη Συμμαχία του ΝΑΤΟ, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή ασφάλεια και σταθερότητα", ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρέσβης.

Κεντρικό σημείο των κοινών διμερών στόχων η Αλεξανδρούπολη

Ο Αμερικανός πρέσβης υπογράμμισε ακόμη τον ρόλο της Αλεξανδρούπολης στην ανάπτυξη των κοινών στόχων ΗΠΑ και Ελλάδας σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ενεργειακής ασφάλειας και της περιφερειακής σταθερότητας. "Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες επέλεξαν να συνεργαστούν στενά σε αυτό το τμήμα της ελληνικής επικράτειας για την ενίσχυση της ικανότητάς μας να παρέχουμε ασφάλεια, οικονομική ανάπτυξη και ανάπτυξη των ενεργειακών και λιμενικών υποδομών", τόνισε.

Σημείωσε, δε, ότι από την έναρξη ακόμη της θητείας του στην Ελλάδα, η Αλεξανδρούπολη ήταν ένα κρίσιμο μέρος των δραστηριοτήτων υποστήριξης της επιχείρησης "Atlantic Resolve" και υπενθύμισε τη συμβολή της ανέλκυσης του ναυαγίου της βυθοκόρου "Όλγα" στην ενίσχυση των δυνατοτήτων του λιμανιού. "Τον Σεπτέμβριο του 2019, επισκέφτηκα το λιμάνι με τον υπουργό κ. Παναγιωτόπουλο για να σηματοδοτήσω την ολοκλήρωση ενός έργου που χρηματοδοτήθηκε από τον Στρατό των ΗΠΑ, ύψους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων για την απομάκρυνση της βυθοκόρου Όλγα. Η απομάκρυνση βελτίωσε την πρόσβαση και την ευελιξία σε ό,τι αφορά τις εμπορικές και στρατιωτικές κινήσεις. Συμβάλλει επίσης στην ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας και θα επεκτείνει την ικανότητα του λιμανιού να υποστηρίζει τις στρατιωτικές δραστηριότητες σε διμερές επίπεδο και σε επίπεδο ΝΑΤΟ και να ενισχύσει την ελκυστικότητά του για εμπορικές επενδύσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες", τόνισε ο κ. Πάιατ.

Υπογράμμισε, δε, ότι η μεταφορά της 101ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας με το "Endurance", στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από τις Ηνωμένες Πολιτείες "είναι ένα ακόμη σημαντικό ορόσημο που σηματοδοτεί τη σημασία αυτού του λιμένα" και είναι επίσης "η πρώτη χρήση του λιμένα από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών για τη μεταφόρτωση εξοπλισμού μετά την απομάκρυνση της βυθοκόρου Όλγα. Και δεν θα είναι το τελευταίο".

Επιβεβαίωση του ενδιαφέροντος της Black Summit για Αλεξανδρούπολη- Καβάλα

Ο Αμερικανός πρέσβης επαναβεβαίωσε επίσης το ενδιαφέρον του αμερικανικού επενδυτικού ταμείου "Black Summit" για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας αλλά και τις διαβουλεύσεις για πιθανή χρηματοδότηση από την αμερικανική κυβερνητική υπηρεσία αναπτυξιακής χρηματοδότησης DFC (Development Finance Corporation).

"Χαιρετίζω τον διαγωνισμό που ανακοινώθηκε την περασμένη Παρασκευή για την ιδιωτικοποίηση και των δύο λιμένων. Η αμερικανική πρεσβεία εργάζεται εντατικά για να ενθαρρύνει τις αμερικανικές επενδύσεις στην Αλεξανδρούπολη και το αμερικανικό επενδυτικό ταμείο Black Summit δημιουργεί μια ισχυρή κοινοπραξία που περιλαμβάνει επενδυτές των ΗΠΑ, Έλληνες συμμετέχοντες και έναν ευρωπαϊκό λιμενικό φορέα με περιφερειακή εμπειρία ώστε να υποβάλει προσφορές για τα λιμάνια της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας. Η Black Summit βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με την αμερικανική αναπτυξιακή εταιρεία χρηματοδότησης για πιθανή χρηματοδότηση του έργου", ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πάιατ, χαρακτηρίζοντας "στρατηγική προτεραιότητα" τα δυο λιμάνια (Αλεξανδρούπολη και Καβάλα).

Αναφέρθηκε ακόμη στις προοπτικές ανάπτυξης της Αλεξανδρούπολης ως έναν σημαντικό περιφερειακό κόμβο ενέργειας, με έργα όπως ο FSRU, αλλά και στη γεωστρατηγική θέση της ακριτικής πόλης.

Ένα πλοίο γιγαντιαίων διαστάσεων στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης

Το AR Endurance απέπλευσε πριν από μια εβδομάδα από λιμάνι της Γαλλίας και έφτασε στην Αλεξανδρούπολη το μεσημέρι της Τρίτης. Έχει ναυπηγηθεί το 1996, μήκος 264,5 μέτρα, πλάτος 32,2 μέτρα και βύθισμα 7,4 μέτρα, ενώ η χωρητικότητά του φτάνει τους 48.988 t DWT.

Στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης κατέπλευσε χθες και δεύτερο αμερικανικό πλοίο για εργασίες συντήρησης. Πρόκειται για το USNS YUMA, που ανήκει στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και είναι πανομοιότυπο με το "Carson City", που είχε καταπλεύσει πέρυσι στην αντίστοιχη περίοδο στην περιοχή.