Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: πέθανε κοριτσάκι τριών ετών στο Βέλγιο

Πρόκειται για το πιο νεαρό θύμα της ασθένειας που έχει γίνει γνωστό στη χώρα.

Ένα κοριτσάκι τριών ετών πέθανε από Covid-19 πριν από μερικές ημέρες στο Βέλγιο, ανακοίνωσαν σήμερα Παρασκευή οι βελγικές υγειονομικές αρχές, διευκρινίζοντας πως το παιδί έπασχε από διάφορες παθήσεις.

«Αυτή η είδηση μας αγγίζει όλους πολύ βαθιά είτε ως επιστήμονες είτε ως γονείς», δήλωσε ο Μπουτεουίζν Κατρί, εκπρόσωπος των υγειονομικών αρχών της χώρας αυτής όπου πρόσφατα σημειώνεται μια αναζωπύρωση των κρουσμάτων.