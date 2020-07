Κόσμος

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου για Αγία Σοφία: απαράδεκτη η συμπεριφορά Ερντογάν

Κατηγορεί τον Τούρκο Πρόεδρο ότι δεν έλαβε υπόψη καμιά από τις εκκλήσεις των αρχηγών κρατών, θρησκευτικών ηγετών και διεθνών οργανισμών...

Για «απαράδεκτη συμπεριφορά που δεν έχει λάβει υπόψη καμιά από τις εκκλήσεις των αρχηγών κρατών, θρησκευτικών ηγετών και διεθνών οργανισμών», κάνει λόγο ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β', σε δηλώσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μας στενοχωρεί αφάνταστα αυτή η απόφαση του Τούρκου Προέδρου για μετατροπή του ναού της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη σε τζαμί, επισημαίνει.

«Το γεγονός αυτό δεν θλίβει μόνο εμάς ως Ορθοδόξους Χριστιανούς, αλλά τόσο όλους τους χριστιανούς, όσο και όλους τους ανθρώπους που σέβονται το δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας και την πολιτισμική δημιουργία» συνεχίζει ο κ.κ. Χρυσόστομος και υπογραμμίζει:

«Εμείς ως Εκκλησία Κύπρου, σεβόμαστε τους πιστούς του Ισλάμ ως συνανθρώπους μας και εικόνες Θεού. Δείχνουμε δε έμπρακτα τον σεβασμό μας προς τα ιερά και όσιά τους, πράγμα που ζητούμε και για εμάς. Το ζήτημα αυτό, δεν αφορά βεβαίως μόνο την Αγία Σοφία, αλλά και όλους τους ιερούς ναούς μας, τα προσκυνήματα και κοιμητήρια των Ορθοδόξων στο κατεχόμενο από τα τουρκικά στρατεύματα μέρος της νήσου μας, που από το 1974, βεβηλώνονται μετατρέπονται σε τζαμιά ή το χειρότερο, σε αποθήκες και στάβλους».