Κορονοϊός: Εφιάλτης δίχως τέλος στην Ρωσία

Ο «χάρτης» των θυμάτων και κρουσμάτων στην Ρωσία. Πόσοι έχουν αναρρώσει.

Ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορονοϊού στην Ρωσία, έφθασε τις 800.849, ενώ το τελευταίο εικοσιτετράωρο καταγράφηκαν 5.811 κρούσματα και είναι ο μικρότερη ημερήσια αύξηση κρουσμάτων (0,7%) που έχει καταγραφεί από τις 23 Απριλίου.

Το τελευταίο εικοσιτετράωρο πήραν εξιτήριο από τα νοσοκομεία 8.444 ασθενείς, ενώ συνολικά έχουν αναρρώσει 588.774 άτομα. Επίσης το τελευταίο εικοσιτετράωρο 154 ασθενείς κατέληξαν. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών από την αρχή της πανδημίας έχει φθάσει τις 13.046.