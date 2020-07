Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Το Βιετνάμ “κλείνει τον δρόμο” στο εμπόριο άγριων ζώων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στόχος της βιετναμικής Κυβέρνησης είναι η αποφυγή εξάπλωσης του κορονοϊού. Οργανώσεις προάσπισης αγρίων ζώων είχαν αιτηθεί την εν λόγω απαγόρευση ήδη από τον Φεβρουάριο.

Εντολή, με άμεση ισχύ, για την απαγόρευση του εμπορίου άγριων ζώων στο Βιετνάμ δόθηκε από τον Πρωθυπουργό της χώρας, Νγκουέν Σουάν Πουκ. Στόχος είναι να περιοριστεί ο κίνδυνος ξεσπάσματος νέων επιδημιών, όπως αυτή του κορονοϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Βάσει της εντολής αυτής απαγορεύεται η εισαγωγή ζωντανών άγριων ζώων αλλά και προϊόντων αυτών, κλείνουν οι αγορές στις οποίες πωλούνται άγρια ζώα και απαγορεύεται το κυνήγι και η πώληση τους, ακόμη και μέσω διαδικτύου.

Το Βιετνάμ είναι ένας από τους βασικούς προορισμούς της Ασία παράνομων προϊόντων άγριων ζώων, όπως ελεφαντοστό και φολίδες παγκολίνων. Στη χώρα έχουν επίσης κατασχεθεί κέρατα ρινόκερων, τα οποία χρησιμοποιούνται στην παραδοσιακή ιατρική.

Στις 14 Φεβρουαρίου οργανώσεις προάσπισης των άγριων ζώων στη χώρα έστειλαν κοινή επιστολή στην Κυβέρνηση καλώντας την «να εντοπίσει και να κλείσει τις αγορές και άλλους τόπους όπου πωλούνται παράνομα άγρια ζώα».

Στη χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας υπάρχουν πολλές αγορές άγριων ζώων, ενώ ανθεί και το διαδικτυακό εμπόριο και σπάνια τηρείται η ισχύουσα νομοθεσία.

Υπενθυμίζεται πως και η Κίνα έχει επίσης δεσμευθεί να απαγορεύσει την πώληση και την κατανάλωση άγριων ζώων μετά το ξέσπασμα της πανδημίας.

Επιστήμονες πιστεύουν ότι ο ιός SARS-CoV-2 πέρασε στους ανθρώπους από τα ζώα, ενώ τα πρώτα κρούσματα της Covid-19 αναφέρθηκαν σε μια αγορά άγριων ζώων στην πόλη Ουχάν.