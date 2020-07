Κόσμος

Ασθενής 103 ετών νίκησε τον κορονοϊό

Ένας 103χρονος ανάρρωσε από την Covid-19 και έγινε ένας από τους μακροβιότερους ανθρώπους στον κόσμο που επέζησαν από την νόσο.

Ένας άνδρας 103 ετών στο Πακιστάν ανάρρωσε από την Covid-19 και έγινε ένας από τους μακροβιότερους ανθρώπους στον κόσμο που επέζησαν από την νόσο, νικώντας τις πιθανότητες σε μια χώρα με αδύναμο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, ανέφεραν οι συγγενείς και οι γιατροί του.

Ο Αζίζ Αμπντούλ Αλίμ, κάτοικος ενός χωριού στην ορεινή βόρεια περιοχή Σιτράλ, πήρε εξιτήριο την περασμένη εβδομάδα από ένα ιατρικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών αφού είχε διαγνωστεί με κορονοϊό στις αρχές Ιουλίου.

«Ανησυχούσαμε γι ‘αυτόν δεδομένης της ηλικίας του, αλλά εκείνος δεν ανησύχησε καθόλου», δήλωσε ο γιος του 103χρονου, Σοχαϊλ Άχμεντ σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Reuters από το χωριό του, κοντά στα σύνορα του Πακιστάν με την Κίνα και το Αφγανιστάν.

Ο Άχμεντ ανέφερε ότι ο πατέρας τους του είπε ότι έχει περάσει πολλά στη ζωή του και ότι ο κορονοϊός δεν τον τρόμαξε. Ωστόσο, δεν του άρεσε να βρισκόταν σε απομόνωση.

Μαραγκός μέχρι τη δεκαετία του 1970, ο Αλίμ έχει εννέα γιους και κόρες, από τους τρεις γάμους που έχει κάνει, δήλωσε ο 50χρονος γιος του Άχμεντ, προσθέτοντας ότι ο πατέρας του είχε χωρίσει από την τέταρτη σύζυγό του και σήμερα είναι παντρεμένος με την πέμπτη του.

Ο Αλίμ έπρεπε επίσης να λάβει ηθική και ψυχολογική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της καραντίνας και της θεραπείας του, δήλωσε σήμερα στο Reuters ο δρ Σαρντάρ Ναουάζ, επικεφαλής ιατρός στο ιατρικό αυτό κέντρο της υπηρεσίας Υγείας της Άγκα Χαν.

Το αυτοσχέδιο κέντρο είχε στηθεί σε έναν ξενώνα που φιλοξενούσε κοπέλες λίγες μόλις εβδομάδες πριν από την εισαγωγή του Αλίμ και είναι το μόνο εξοπλισμένο σε μια περιοχή πολλών χιλιομέτρων για να αντιμετωπίσει ασθενείς με Covid-19.

Το Πακιστάν έχει καταγράψει περισσότερα από 270.000 κρούσματα της νόσου και 5.763 θανάτους. Ενώ ο αριθμός των ασθενών μειώθηκε τον τελευταίο μήνα, κυβερνητικοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι μπορεί να υπάρξει μια αναζωπύρωση κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για τη μουσουλμανική γιορτή ‘Ειντ αλ-Αντχα που ξεκινά την 1η Αυγούστου.