Υγεία - Περιβάλλον

“Μαύρη Χήρα”: Θύμα της επικίνδυνης αράχνης περιγράφει στον ΑΝΤ1 τα συμπτώματα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στην Εντατική νοσηλεύεται ένα μωρό μόλις 10 μηνών, το οποίο τσίμπησε η δηλητηριώδη αράχνη στην Αμφιλοχία.