Γερμανός ΥΠΕΞ: Αγία Σοφία και γεωτρήσεις “μπλοκάρουν” τον διάλογο ΕΕ-Τουρκίας

Νέο “χαστούκι” στον Ερντογάν, αυτήν τη φορά από τον επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας.

Η απόφαση της Άγκυρας για την Αγία Σοφία δεν βοηθά να διεξαχθεί ένας λογικός διάλογος μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Τουρκίας, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και προεδρεύων του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ε.Ε. κατά το τρέχον εξάμηνο, Χάικο Μάας, ενώ τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει να επιλυθούν και τα ζητήματα με τις γεωτρήσεις της Τουρκίας στα ανοιχτά της Κύπρου και της Κρήτης.

«Η μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί δεν αποτελεί συνεισφορά στην συνεννόηση μεταξύ των λαών. Είναι μια απόφαση που δεν μπορούμε να κατανοήσουμε, καθώς η σημασία του μοναδικού αυτού κτιρίου, με το καθεστώς μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, εκτείνεται πολύ πέρα από την Τουρκία», τονίζει ο κ. Μάας σε συνέντευξή του η οποία θα δημοσιευθεί το Σάββατο στις εφημερίδες “Rheinische Post” και “General-Anzeiger” και επισημαίνει για μια ακόμη φορά ότι είναι απαραίτητος ένας λογικός διάλογος μεταξύ της Τουρκίας και της Ε.Ε. «Η απόφαση της Άγκυρας για την Αγία Σοφία δεν βοηθάει ιδιαίτερα σε αυτό. Ήδη και χωρίς αυτή την επιπρόσθετη διένεξη, ένας εμπροσθοβαρής διάλογος μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας εμποδίζεται», επισημαίνει χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μάας δηλώνει ακόμη ότι πρέπει να επιλυθούν και άλλα σημεία διένεξης, όπως οι γεωτρήσεις της Τουρκίας στα ανοιχτά της Κύπρου και της Κρήτης, ενώ, σε ό,τι αφορά το μελλοντικό status της Αγίας Σοφίας, σημειώνει ότι η UNESCO θα αποφασίσει ποια επίδραση θα έχουν τα μέτρα της Τουρκίας στο καθεστώς της ως μνημείου Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. «Αλλά εύχομαι τα πράγματα να εξελιχθούν το προσεχές διάστημα κατά τρόπο ώστε να μην απειληθεί ακόμη και το καθεστώς της Αγίας Σοφίας», λέει ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών.