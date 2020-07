Κοινωνία

Βελτιώνεται η εικόνα των πυρκαγιών σε Κορινθία και Ηλεία

Με το πρώτο φως της ημέρας εναέρια μέσα πραγματοποιούν διαβροχή, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται δραστικά οι καύσεις σε όλη την περίμετρο της φωτιάς.

«Η εικόνα των πυρκαγιών σε Γραμματικό Ηλείας και Κεχριές Κορινθίας βελτιώνεται συνεχώς. Με το πρώτο φως της ημέρας εναέρια μέσα πραγματοποιούν διαβροχή, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζονται δραστικά οι καύσεις σε όλη την περίμετρο της φωτιάς», επισημαίνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής Βασίλης Βαθρακογιάννης.

Ειδικότερα, στο Γραμματικό Ηλείας, όπου η φωτιά είναι σε εξέλιξη για δεύτερη ημέρα, επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 45 οχήματα, 34 άτομα που συμμετέχουν σε πεζοπόρο τμήμα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, ενώ από αέρος συμβάλλουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το γεγονός ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή διευκολύνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Υπενθυμίζεται ότι ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλειος Παπαγεωργίου, ο οποίος μετέβη εσπευσμένα χθες στην περιοχή ανάμεσα στο Γραμματικό Ηλείας και το Χελιδόνι, τόνισε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι "δεν κινδυνεύει κατοικημένη περιοχή, ούτε έχει γίνει εκκένωση περιοχής λόγω της πυρκαγιάς».

Στην πυρκαγιά στις Κεχριές Κορινθίας, που εκδηλώθηκε την περασμένη Τετάρτη, επιχειρούν αυτή την ώρα 300 πυροσβέστες με 86 οχήματα, 185 μέλη πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές πυροσβέστες, υδροφόρες ΟΤΑ, μηχανήματα έργου, ενώ από αέρος συντρέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.