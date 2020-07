Κοινωνία

Αγωνία για το κοριτσάκι που τσιμπήθηκε από μαύρη αράχνη

Οι γιατροί δηλώνουν αισιόδοξοι για την πορεία της υγείας του 10 μηνών κοριτσιού, παρά το ότι το τσίμπημα προκάλεσε επιπλοκές στην καρδιά, το έντερο και το νευρικό σύστημα.

Στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών συνεχίζει να νοσηλεύεται το βρέφος που δέχθηκε από τσίμπημα από μαύρη αράχνη, γνωστή και ως μαύρη χήρα.

Οι θεράποντες ιατροί χορήγησαν άμεσα αντιαραχνικό ορό, ο οποίο έφθασε στο νοσοκομείο μετά από αγώνα δρόμου του προσωπικού.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας Ανδρέα Ηλιάδη, η χορήγηση του αντίδοτου ήταν μονόδρομος για να σωθεί η ζωή του παιδιού.

