Βιβλίο - “φωτιά” για την απομάκρυνση Χάρι και Μέγκαν από το Παλάτι

Τι αναφέρεται σε προδημοσίευση του βιβλίου για την στάση του πρίγκιπα και την αντιμετώπιση της οικογένειας του.

«Μόνοι» και «υπό πίεση», ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν προσπάθησαν να προειδοποιήσουν τη βασίλισσα Ελισάβετ Β ' προτού αποστασιοποιηθούν από τη βρετανική μοναρχία τον Ιανουάριο, υποστηρίζει ένα βιβλίο γραμμένο χωρίς τη συμμετοχή του διάσημου ζεύγους, αποσπάσματα του οποίου δημοσιεύονται στη σημερινή έκδοση της εφημερίδας Times.

Ο Χάρι, έκτος στη σειρά διαδοχής στο βρετανικό θρόνο, και η σύζυγός του Μέγκαν, δήλωσαν μέσω του εκπροσώπου τους ότι δεν συνεισέφεραν στο υλικό που περιέχεται στο βιβλίο "Finding Freedom" (Βρίσκοντας της Αλήθεια), το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 11 Αυγούστου. Οι φίλοι του ζευγαριού, από την άλλη πλευρά, ήταν διαθέσιμοι για συνεργασία με τους συγγραφείς του βιβλίου, τους δημοσιογράφους Όμιντ Σκόμπι και Κάρολιν Ντουράντ.

Στο βιβλίο τους, που το περιεχόμενό του είναι μάλλον ευνοϊκό για το ζευγάρι, οι δύο συγγραφείς ισχυρίζονται ότι ο 35χρονος πρίγκιπας Χάρι υπήρξε η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση να αποχωρήσει από τη βασιλική οικογένεια, όταν πολλές λαϊκές εφημερίδες είχαν στραφεί ενάντια στη σύζυγό του, την 38χρονη Αμερικανίδα πρώην ηθοποιό Μέγκαν Μάρκλ.Οι συγγραφείς ευελπιστούν πως το βιβλίο τους θα «διορθώσει» την αφήγηση που είχε πλασθεί γύρω από το γεγονός αυτό και επανέρχονται στην «συναισθηματική κόπωση» του ζεύγους, που πλέον ζει στο Λος Άντζελες με τον γιο τους Άρτσι, περιγράφοντάς πως μέσα στο βασιλικό παλάτι καθένας από αυτούς ήταν «μόνος» και «υπό πίεση ".

"Δεν μπορούσαν στο παλάτι να βασίζονται παρά μόνο σε μια μικρή χούφτα ανθρώπων. Έξω από αυτόν τον μικρό πυρήνα, καμία πληροφορία δεν ήταν ασφαλής", τονίζουν οι συγγραφείς, σύμφωνα με τους οποίους ενορχηστρώθηκαν πολλές διαρροές στον Τύπο από μέλη του προσωπικού, τα οποία πολλοί στενοί φίλοι του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ δεν δίστασαν να αποκαλέσουν "οχιές".

Στο βιβλίο τους, οι Σκόμπι και Ντουράντ ισχυρίζονται ότι ο πρίγκιπας Χάρι έστειλε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη βασίλισσα Ελισάβετ Β 'και στον πατέρα του πρίγκιπα Κάρολο, για να τους ενημερώσει σχετικά με τη βούλησή του να αποποιηθεί τα βασιλικά του καθήκοντα και να περνά περισσότερο χρόνο στο εξωτερικό. «Φοβούμενος διαρροή από κάποιο μέλος του προσωπικού», δεν θέλησε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, προτιμώντας να το συζητήσουν πρόσωπο με πρόσωπο.

"Παρά τις πολλές υπενθυμίσεις στις υπηρεσίες του πατέρα του", που είχαν επιφορτισθεί με την οργάνωση μίας επίσημης συνάντησης με τη βασίλισσα στις αρχές Ιανουαρίου, αυτή δεν προγραμματίσθηκε οδηγώντας τελικά στην αιφνίδια ανακοίνωση της 8ης Ιανουαρίου, η οποία είχε επικριθεί πολύ από τον βρετανικό Τύπο, ιδίως επειδή το ζευγάρι δεν είχε προειδοποιήσει τη βασίλισσα.