Καιρός

Ο καιρός για τους αγρότες

Διάβασέ μου το...

Που αναμένονται μπόρες και καταιγίδες την Κυριακή. Πόσο ισχυροί θα πνέουν οι άνεμοι. Οδηγίες για τους καλλιεργητές.

Την Κυριακή, στην Μακεδονία και στην Θράκη αναμένονται αρχικά λίγες νεφώσεις, που βαθμιαία όμως θα αυξηθούν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην κεντρική και στην ανατολική Μακεδονία και στην Θράκη. Στην υπόλοιπη χώρα, αναμένεται γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις κατά τόπους στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί, 3 με 5 μποφόρ, στο Ιόνιο και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Ο καιρός την Κυριακή σε 20 αγροτικές περιοχές

Οδηγίες για τους αγρότες

Το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ηρακλείου, αναφέρει πως, στην πρώιμη ζώνη των ν. Ηρακλείου – Λασιθίου, η 3η πτήση της ευδεμίδας στο αμπέλι είναι σε εξέλιξη. Οι συλλήψεις σταδιακά αυξάνουν και οι ωοτοκίες πυκνώνουν.

Στα αμπέλια αυτής της ζώνης πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή την περίοδο αυτή. Οι προσβολές από τις προνύμφες της 3ης γενιάς συνδέονται με σήψεις σταφυλιών και τα κρυμμένα σταφύλια συνήθως προσβάλλονται.

Το Περιφερειακό Κέντρο συνιστά επαναληπτικό ψεκασμό στις παρακάτω ενδεικτικές ημερομηνίες, λαμβάνοντας υπόψη το μεσοδιάστημα από τον προηγούμενο ψεκασμό ανάλογα με το σκεύασμα:

Επιτραπέζια : 26 - 27 Ιουλίου

Σουλτανίνα – οινάμπελα : 28 - 29 Ιουλίου

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές των τοπικών γεωπόνων.

