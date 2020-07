Αθλητικά

Παναθηναϊκός: Τουρκικές “Σειρήνες” για Μακέντα

Ποιες ομάδες έχουν απλώσει τα... δίχτυα τους για να αποκτήσουν τον Ιταλό επιθετικό του “τριφυλλιού”.

Οι τουρκικές “Σειρήνες” ηχούν ξανά δυνατά στα... αυτιά του Φεντερίκο Μακέντα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της “Fotomac”, η Αλάνιασπορ (στην οποία αγωνίζονται οι Τζαβέλλας, Μπακασέτας και Σιώπης), αλλά και η Αντάλιασπορ, έχουν βάλει στο “στόχαστρό” τους τον Ιταλό επιθετικό του Παναθηναϊκού.

Το ίδιο δημοσίευμα κάνει αναφορά στην εφετινή εξαιρετική σεζόν του 29χρονου στράικερ, ο οποίος πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε 4 ασίστ σε 37 επίσημα παιχνίδια με τους “πράσινους”, ενώ τονίζεται πως και οι δύο ομάδες ετοιμάζουν κίνηση για την απόκτησή του.

Ο Παναθηναϊκός δεν έχει δεχθεί επί του παρόντος επίσημη πρόταση για τον Μακέντα, ωστόσο, είναι ξεκάθαρο πως το όνομά του είναι στη “βιτρίνα” με τους υπό παραχώρηση παίκτες, με τους διοικούντες την “πράσινη” ΠΑΕ, να οριοθετούν ως… τιμή εκκίνησης, ένα ποσό λίγο πάνω από το 1 εκατ. ευρώ.