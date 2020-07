Κόσμος

“Συναγερμός” για κυκλώνα στο Τέξας

Οι Αρχές βρίσκονται σε ετοιμότητα για την προληπτική εκκένωση περιοχών.

Το Τέξας ετοιμάζεται σήμερα για την έλευση του κυκλώνα Χάνα, του πρώτου της περιόδου των κυκλώνων για το 2020 στον Ατλαντικό Ωκεανό, που μπορεί να προκαλέσει μεγάλες πλημμύρες. Ο κυκλώνας πλησιάζει την νότια ακτή του Τέξας, ανακοίνωσε το αμερικανικό Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων (NHC) στο τελευταίο δελτίο του, εκδίδοντας προειδοποίηση για πλημμύρες.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες που βρίσκονται στην τροχιά του κυκλώνα «να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προστατευθούν» και να παρακολουθούν ενδεχόμενες εντολές εκκένωσης και άλλες συστάσεις.

Ο κυκλώνας βρισκόταν περίπου 70 μίλια (115 χλμ) νοτιοανατολικά της παράκτιας πόλης Κόρπους Κρίστι στο Τέξας, κόμβου της πετρελαϊκής βιομηχανίας της πολιτείας, συνοδευόμενος από ανέμους που πνέουν με ταχύτητα 80 μιλίων την ώρα. Αναμένεται να προκαλέσει σφοδρές βροχοπτώσεις σε διάφορα μέρη του νότιου Τέξας και του βορειοανατολικού Μεξικού, ανακοίνωσε το NHC προσθέτοντας ότι οι βροχοπτώσεις μπορεί να προκαλέσουν «απειλητικές για τη ζωή πλημμύρες».

Στον Ειρηνικό Ωκεανό, ο τυφώνας Ντάγκλας που έφθασε την Παρασκευή την κατηγορία 4 της κλίμακας Σαφίρ-Σίμπσον αναμένεται σταδιακά να εξασθενήσει πλησιάζοντας το αμερικανικό αρχιπέλαγος της Χαβάης.

Η Αμερικανική Υπηρεσία Παρατήρησης των Ωκεανών και της Ατμόσφαιρας (NOAA) είχε ανακοινώσει τον Μάιο ότι η περίοδος των κυκλώνων θα είναι πιθανόν «πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα» στον Ατλαντικό με μια πρόβλεψη τριών έως έξι κυκλώνων Κατηγορίας 3 ή περισσότερο.