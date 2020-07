Κοινωνία

Συναγερμός για πτώση γυναίκας στη θάλασσα

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έπεσε σήμερα το πρωί στη θάλασσα κοντά στο λιμενικό φυλάκιο του Αργοσαρωνικού.

Συναγερμός σήμανε το πρωί στις Αρχές του Πειραιά για πτώση γυναίκας στη θάλασσα.

Πρόκειται για μια 36χρονη αλλοδαπή η οποία υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε στη θάλασσα κοντά στο λιμενικό φυλάκιο του Αργοσαρωνικού.

Η 36χρονη ανασύρθηκε με τη συνδρομή υπαλλήλου εταιρείας security, σώα, καλά στην υγεία της και έχοντας τις αισθήσεις της και μεταφέρθηκε προληπτικά με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο «ΘΡΙΑΣΙΟ» Ελευσίνας.