Παράξενα

Γυναίκα παρουσιαστή πέρασε πίσω του γυμνή εν ώρα συνέντευξης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς αντέδρασαν παρουσιαστής και συνεντευξιαζόμενος όταν αντιλήφθηκαν τη γυναίκα να περνά γυμνή μπροστά στην κάμερα...

Η δουλειά από το σπίτι, ειδικά για όσους εμφανίζονται στην τηλεόραση, μπορεί πολλές φορές να αποδειχθεί ριψοκίνδυνη!

Αυτό φαίνεται ότι το κατάλαβε καλά ένας παρουσιαστής της βραζιλιάνικης τηλεόρασης, ο οποίος είδε τη γυναίκα του να περνά πίσω του γυμνή την ώρα που εκείνος βρισκόταν στον “αέρα”.

Ο Φάμπιο Πορσάτ έπαιρνε συνέντευξη από τον πρώην υποψήφιο πρόεδρο της Βραζιλίας Γκιγιέρμε Μπούλος όταν η σύζυγός του αποφάσισε να κάνει ένα… guest φορώντας απλά μια πετσέτα στα μαλλιά!

Η αρχική αμηχανία παρουσιαστή και συνεντευξιαζόμενου μετατράπηκαν σε νευρικό γέλιο…

Δείτε την αντίδρασή τους: