Διάσημοι παρουσιαστές κατηγορούνται για σεξουαλική παρενόχληση και βιασμό (βίντεο)

Σάλος στις ΗΠΑ από τις καταγγελίες για τους παρουσιαστές του Fox News. Απολύθηκε ένας από τους “πρωταγωνιστές”.

Είναι τρεις από τους πιο διάσημους παρουσιαστές του αμερικανικού καναλιού FOX NEWS: Σον Χάνιτι, Τάκερ Κάρλσον και Χάουαρντ Κουρτζ. Όλοι τους κατηγορούνται από μια γυναίκα, που συχνά πήγαινε καλεσμένη στις εκπομπές τους, για σεξουαλική παρενόχληση.

Το FOX NEWS απορρίπτει ως αναληθείς τις κατηγορίες για τους τρεις σταρ του, αλλά η υπόθεση δεν σταματά εκεί.

Μία πρώην υπάλληλος του καναλιού καταγγέλλει τον παρουσιαστή ειδήσεων Εντ Χένρι για βιασμό. Ισχυρίζεται πως ο δημοσιογράφος την έδεσε με μεταλλικές χειροπέδες, τράβηξε γυμνές φωτογραφίες της και την βίασε σε δωμάτιο ξενοδοχείου. Όπως λέει η γυναίκα, την ήθελε για «σκλάβα του σεξ».

Ο Χένρι απολύθηκε την 1η Ιουλίου, όταν το FOX NEWS πληροφορήθηκε την καταγγελία ενώ η δικηγόρος του λέει πως η ίδια η καταγγέλλουσα ξεκίνησε κι ενθάρρυνε μία σεξουαλική σχέση μαζί του.

Δεν είναι η πρώτη φορά που το FOX NEWS εμπλέκεται σε τέτοιου είδους σεξουαλικό σκάνδαλο, καθώς ένα ακόμα μεγαλύτερο είχε αποκαλυφθεί πριν από μερικά χρόνια με πρωταγωνιστή τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο του καναλιού, Ρότζερ Έιλς, που πέθανε το 2017. Έγινε, μάλιστα, ταινία με τίτλο "Bombshell" και τις ηθοποιούς Νικόλ Κίντμαν, Σαρλίζ Θερόν και Μάργκοτ Ρόμπι να κρατούν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους.