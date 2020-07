Κόσμος

Κορονοϊός: Ρεκόρ νέων κρουσμάτων στη Σερβία

Ο μεγαλύτερος αριθμός κρουσμάτων από την αρχή της πανδημίας ανακοινώθηκε από τις Αρχές για το τελευταίο 24ώρο.

Στη Σερβία σήμερα καταγράφηκε ο υψηλότερος αριθμός νέων κρουσμάτων από την εκδήλωση της πανδημίας. Το τελευταίο 24ωρο βρέθηκαν θετικοί στο κορονοϊό 467 άνθρωποι.

Συνολικά μέχρι σήμερα νόσησαν 23.730 άτομα. Από εχθές κατέληξαν άλλοι οχτώ ασθενείς ανεβάζοντας στα 534 τα θύματα από τον κορονοϊό. Η θνητότητα από τον νέο ιό ανέρχεται στο 2,25%.

Στα νοσοκομεία αναφοράς νοσηλεύονται 4.568 ασθενείς εκ των οποίων οι 169 είναι διασωληνωμένοι. Καθημερινά πραγματοποιούνται περισσότερα από 10.000 τέστ για κορονοϊό ενώ συνολικά μέχρι σήμερα εξετάστηκαν εργαστηριακά 621.716 δείγματα.

Στην τακτική συνέντευξη Τύπου της Επιτροπής Δημόσιας Υγείας αναφέρθηκε ότι παρά το ρεκόρ των νέων κρουσμάτων που καταγράφηκε σήμερα παρατηρείται εξασθένηση του ιού με δεδομένο ότι τις τελευταίες τρεις ημέρες μειώνεται σταθερά ο αριθμός των προσβληθέντων που χρειάζονται να εισαχθούν σε νοσοκομείο.

Η τάση αυτή - επισημάνθηκε στην συνέντευξη Τύπου - επιτρέπει την αποσυμφόρηση των νοσοκομείων και προκαλεί αισιοδοξία για την επιδημιολογική κατάσταση στο άμεσο μέλλον.