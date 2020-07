Αθλητικά

Έβερτον: “Κρεμάει παπούτσια” ο Μπέινς

Το τέλος της καριέρας του ανακοίνωσε ο παίκτης της Έβερτον.

Ο Λέιτον Μπέινς, μετά το ματς της Εβερτον με την Μπόρνμουθ, ανακοίνωσε πως αποσύρεται από τα γήπεδα.

Ο 35χρονος Αγγλος αριστερός μπακ χαφ είχε 420 συμμετοχές, 39 τέρματα, 67 ασίστ στα 18 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας στα γήπεδα.

Στην Εβερτον μεταγράφηκε το 2007 από τη Γουίγκαν και τα 348 ματς με τη φανέλα των «ζαχαρωτών» σε επίπεδο πρωταθλήματος τον έκανε 3ο στη λίστα με τις περισσότερες εμφανίσεις στην ιστορία του συλλόγου.

Ο Μπέινς είχε 30 παρουσίες στην εθνική ομάδα της Αγγλίας.