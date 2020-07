Κοινωνία

Σύλληψη ατόμων που διώκονται με ευρωπαϊκά εντάλματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα ευρωπαϊκά εντάλματα έχουν να κάνουν με υποθέσεις εκμετάλλευσης γυναικών και μαστροπεία...

Δύο υπήκοοι Ρουμανίας συνελήφθησαν το τελευταίο 24ωρο στη βόρεια Ελλάδα, σε εκτέλεση ευρωπαϊκών ενταλμάτων που εκκρεμούσαν εις βάρος τους.

Όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για μία γυναίκα, 41 ετών, κι έναν 27χρονο, που έπεσαν στα χέρια αστυνομικών σε Προμαχώνα Σερρών και Αρναία Χαλκιδικής, αντίστοιχα, για δύο διαφορετικές περιπτώσεις.

Η πρώτη περίπτωση αφορά ένταλμα των ιταλικών Αρχών για τις πράξεις της εκμετάλλευσης εκδιδόμενων γυναικών και της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, ενώ η δεύτερη συνδέεται με ένταλμα των ρουμανικών Αρχών για το αδίκημα της μαστροπείας.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα εφετών της Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες έκδοσής τους.