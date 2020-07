Υγεία - Περιβάλλον

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια: Χάνεις χρόνο... χάνεις εγκέφαλο

Γράφει ο Ελευθέριος Σταμπουλης, Ομότιμος Καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών - Διευθυντής Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο, Μetropolitan Hospital.

Τα ΑΕΕ είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στη χώρα μας, σε άτομα άνω των 60 ετών

Ένας στους 6 ανθρώπους ανεξάρτητα ηλικίας, φύλου, και εθνικότητας θα υποστεί ένα ΑΕΕ σε κάποια στιγμή της ζωής του

Οι παράγοντες που καθορίζουν την τελική έκβαση ενός ΑΕΕ είναι:

Η βαρύτητα του ΑΕΕ

Ο χρόνος προσέλευσης στο νοσοκομείο

Η εφαρμογή των σύγχρονων θεραπειών (θρομβόλυση, θρομβεκτομή)

Οι επιπλοκές από τα άλλα όργανα

Τι πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση ΑΕΕ:

Α. Άμεση μετάβαση στο νοσοκομείο

Η γρήγορη προσέλευση εξασφαλίζει:

Μικρότερη αναπηρία

Λιγότερους θανάτους

Μεγαλύτερη πιθανότητα πλήρους αποκατάστασης.

Β. Νοσηλεία σε μονάδα αυξημένης φροντίδας (ΜΑΦ/ΑΕΕ)

Η ΜΑΦ/ΑΕΕ είναι μονάδα συνεχούς παρακολούθησης και κατα- γραφής των ζωτικών λειτουργιών από ειδικούς νευρολόγους και νο- σηλευτές, που οργανώνουν συντονίζουν και εξατομικεύουν τη θερα- πεία για κάθε ασθενή.

Η ΜΑΦ/ΑΕΕ εξασφαλίζει μείωση της θνητότητας (20%), της αναπηρίας (20%) και των επιπλοκών από τα άλλα συστήματα (20-50%) συγκριτικά με τους ασθενείς που νοσηλεύονται σε θαλάμους τριτοβάθμιων νοσοκομείων.

Για κάθε 11 ασθενείς που νοσηλεύονται στην ΜΑΦ/ΑΕΕ σώζεται ένας ασθενής.

Στο Θεραπευτήριο Metropolitan λειτουργεί όλο το 24ωρο ΜΑΦ/ΑΕΕ που είναι και η μόνη πιστοποιημένη στην Ελλάδα από τον European Stroke Organization (ESO) και ελέγχεται από το Ευρωπαϊκό δίκτυο SITS (Safe Implementation of Treatment in Stroke)

Η ΜΑΦ/ΑΕΕ του Metropolitan βραβεύτηκε από το ESO Angels Awards, το τέταρτο τρίμηνο του 2017 και το πρώτο και τρίτο τρίμηνο του 2018 με το πλατινένιο και χρυσό βραβείο αντίστοιχα για την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών της. Η υπηρεσία αυτή του ESO παρακολουθεί την ποιότητα εργασίας 2.700 νοσοκομείων ανά τον κόσμο, σε 95 χώρες (εκτός της Βορείου Αμερικής).

Γ. Ενδοφλέβια θρομβόλυση

Ενδοφλέβια χορήγηση φαρμάκου με στόχο τη διάλυση του θρόμβου που έχει ενδεχομένως αποφράξει ένα αγγείο για να επαναιματωθεί η περιοχή που κινδυνεύει με οριστική νέκρωση.

Εφαρμόζεται υπό προϋποθέσεις μόνο τις πρώτες 4 ½ ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Η αποτελεσματικότητά της είναι μεγαλύτερη όσο γρηγορότερα χορη- γηθεί. Εάν γίνει τα πρώτα 90΄η πιθανότητα του ασθενούς να επιστρέ- ψει στο σπίτι του πλήρως θεραπευμένος είναι 25%.

Το 38% των ασθενών στους οποίους γίνεται θρομβόλυση τις πρώτες 3 ώρες είναι λειτουργικά ανεξάρτητοι σε 3 μήνες.

Η αποτελεσματικότητά της είναι ανεξάρτητη από την ηλικία του ασθε- νούς.

Δ. Μηχανική θρομβεκτομή

Συνίσταται στην αφαίρεση με ειδικά στεντ ή καθετήρες αναρρόφησης του θρόμβου που έχει αποφράξει μια μεγάλη αρτηρία του εγκεφάλου από ειδικό επεμβατικό νευροακτινολόγο για την επαναιμάτωση του εγκεφάλου που κινδυνεύει να νεκρωθεί.

Μπορεί να γίνει σε όλες τις ηλικίες ακόμα και σε ασθενείς άνω των 90 ετών τις πρώτες 6-8 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων.

Για κάθε 2 ασθενείς ο ένας θα παρουσιάσει λειτουργική βελτίωση με πιθανότητα 50% να καταστεί λειτουργικά ανεξάρτητος.

Στο Θεραπευτήριο Metropolitan μηχανικές θρομβεκτομές διενερ- γούνται από το 2015 και μέχρι σήμερα έχουν γίνει 61, μακράν οι περισσότερες από κάθε άλλο νοσοκομείο

Στο Metropolitan η διενέργεια θρομβεκτομής μπορεί να γίνει και μέχρι 24ώρες μετά την εγκατάσταση της απόφραξης ενός μεγάλου αγγείου του εγκεφάλου. Αυτό συμβαίνει γιατί το Θεραπευτήριό μας διαθέτει το σύστημα διάγνωσης Rapid που είναι το μοναδικό σε λειτουργία σύστημα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια και δίνει τη χρονική δυνατότητα εφαρμογής της θεραπείας και σε ασθενείς από όλες τις περιοχές της Ελλάδος.

Το σύστημα Rapid παρέχεται μέσω διασύνδεσης με το Πανεπιστήμιο του Stanford της Αμερικής. Με το Rapid είμαστε σε θέση να γνωρί- ζουμε σε λίγα λεπτά τον ακριβή όγκο της περιοχής του εγκεφάλου που θα νεκρωθεί εάν δεν αφαιρεθεί ο θρόμβος.

Η επιστημονική ομάδα της ΜΑΦ/ΑΕΕ συμμετέχει και σε ερευνη- τικές δραστηριότητες ελληνικών και αλλοδαπών Πανεπιστημίων. Απο- τέλεσμα της συνεργασίας αυτής είναι η δημοσίευση 31 εργασιών σε ξε- νόγλωσσα περιοδικά και η συμμετοχή σε ελληνικά συνέδρια με ανακοι- νώσεις και ομιλίες για θέματα σχετικά με τα ΑΕΕ.

