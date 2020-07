Υγεία - Περιβάλλον

Προστασία του δέρματος από τον ήλιο

Γράφει ο Κώστας Μηλεούνης, Διευθυντής Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος, Metropolitan Hospital.

Χαιρόμαστε το καλοκαίρι, χαιρόμαστε τον ήλιο και τη θάλασσα, ανεβάζοντας τα επίπεδα της ευεξίας μας, αλλά και της ψυχολογίας μας.

Πολλά τα οφέλη της εποχής για την υγεία μας, αλλά όταν δεν ξεπερνάμε κάποια όρια, συνήθως όσον αφορά στην έκθεσή μας στον ήλιο, γιατί, δυστυχώς, είναι δυνατόν αυτή η υπερέκθεση να έχει κάποιες σοβαρές επιπτώσεις στον οργανισμό μας, λίγο-πολύ γνωστές.

Όσο πολύτιμος και απαραίτητος είναι ο ήλιος για τη ζωή στον πλανήτη μας, τόσο μικρή ευεργετική επίδραση και πολλές και δυνητικά επικίνδυνες ανεπιθύμητες ενέργειες έχει για το ανθρώπινο δέρμα.

Η κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του δέρματος κυμαίνεται ανάλογα με τη γωνία του ήλιου στον ορίζοντα και τη θέση του σώματος σε σχέση με τον ήλιο.

Από το σύνολο της ηλιακής ακτινοβολίας, η υπεριώδης ακτινοβολία είναι αυτή που ασκεί κυρίως επίδραση στο δέρμα του ανθρώπου. Η υπέρυθρη ακτινοβολία προκαλεί κυρίως θερμότητα και δρα επιτείνοντας την επιβλαβή δράση της υπεριώδους ακτινοβολίας.

Η κύρια ευεργετική δράση της ηλιακής ακτινοβολίας είναι η σύνθεση της βιταμίνης D, καθώς το 90% αυτής παράγεται στο δέρμα με μετατροπή της 7-δεϋδροχοληστερόλης από την UVΒ σε προβιταμίνη D3, η οποία στη συνέχεια μετατρέπεται από τον οργανισμό σε ενεργό βιταμίνη.

Επίπτωση στο δέρμα

Πώς επιδρά όμως ο ήλιος στο δέρμα; Οι οξείες βλαπτικές επιδράσεις περιλαμβάνουν το ηλιακό έγκαυμα, τις φωτοδερματοπάθειες και τη φωτοευαισθησία. Οι χρόνιες βλάβες περιλαμβάνουν τη φωτογήρανση και τη φωτοκαρκινογένεση.

Το ηλιακό έγκαυμα εμφανίζεται 3 - 5 ώρες μετά την έκθεση στον ήλιο με κοκκίνισμα, οίδημα, φυσαλίδες και πόνο, ενώ χρειάζεται άμεση ιατρική φροντίδα.

Η φωτοευαισθησία μοιάζει με το ηλιακό έγκαυμα αλλά εμφανίζει έντονο κνησμό και συνδυάζεται με τη λήψη ορισμένων φαρμάκων από τον ασθενή.

Η φωτογήρανση είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονης έκθεσης στον ήλιο και το δέρμα εμφανίζεται ξηρό, τραχύ, με βαθιές ρυτίδες, ευρυαγγείες και μελαγχρωματικές κηλίδες. Υπεύθυνες ακτίνες είναι οι UVA και UVB.

Η φωτοκαρκινογένεση οφείλεται στη βλαπτική επίδραση του ήλιου πάνω στο DNA των κυττάρων του δέρματος. Υπάρχουν τρεις τύποι καρκίνου: το μελάνωμα, το ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα και το βασικοκυτταρικό επιθηλίωμα.

Αυτό που πρέπει να προσέχετε όταν αγοράζετε αντηλιακή κρέμα είναι ο δείκτης προστασίας. Πρέπει απαραίτητα να είναι μεγαλύτερος του 15. Επίσης, πρέπει να επιλέξετε αντηλιακή κρέμα στην οποία να αναγράφεται ότι προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες A και B (UVA, UVB)

H προστασία του παιδιού

Προσπαθήστε τα παιδιά να μην εκτίθενται στον ήλιο μεταξύ των ωρών 10:00 π.μ. και 03:00 μ.μ. Σε αντίθετη περίπτωση, ακόμη και αν παίζουν στην αυλή του σπιτιού, τότε βάλτε τους κάποιο αντηλιακό. Οι υπεριώδεις ακτινοβολίες περνούν

ακόμη και τα σύννεφα, γι’ αυτό χρειάζονται προστασία και τις συννεφιασμένες ημέρες.

Φορέστε ελαφρά ρούχα στα παιδιά σας και σιγουρευτείτε ότι δεν τα διαπερνά η ηλιακή ακτινοβολία. Τοποθετήστε το χέρι σας κάτω από το ρούχο. Αν δεν το βλέπετε, τότε το ρούχο είναι ικανό να απορροφήσει την ηλιακή ακτινοβολία. Ειδικά για τα βρέφη κάτω των 6 μηνών, στα οποία δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντηλιακή κρέμα, ο μόνος τρόπος προστασίας, αν δεν μπορείτε να αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο, είναι να καλύψετε το σώμα τους με ρούχα.

Χρησιμοποιήστε αντηλιακές κρέμες. Και στην περίπτωση των παιδιών, αυτό που πρέπει να προσέχετε είναι ο δείκτης προστασίας. Πρέπει απαραίτητα να είναι μεγαλύτερος του 15. Επιπλέον, πρέπει να επιλέξετε αντηλιακή κρέμα στην οποία να αναγράφεται ότι προστατεύει από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες A και B (UVA, UVB).

*Άρθρο του Κώστα Μηλεούνη, Διευθυντή Δερματολόγου - Αφροδισιολόγου, Metropolitan Hospital.