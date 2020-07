Υγεία - Περιβάλλον

Ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης: το πιο σύγχρονο επίτευγμά της βρίσκεται πλέον στο Μetropolitan

Γράφει ο Δρ. Μάριος Λυκίσσας, Xειρουργός Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντής της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης του Θεραπευτηρίου Metropolitan και Senior Clinical Associate στο Πανεπιστήμιο Weill Cornell της Νέας Υόρκης.

Η χειρουργική αντιμετώπιση των παθήσεων της σπονδυλικής στήλης αποτελεί ένα αντικείμενο που λίγοι εξειδικευμένοι χειρουργοί κατέχουν, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Η τρισδιάστατη και πολύπλοκη δομή της σπονδυλικής στήλης αλλά και η πληθώρα των παθήσεών της αποτέλεσαν και αποτελούν αιτία ιατρικών σφαλμάτων και δυσαρεστημένων ασθενών. Μια άλλη ιδιαιτερότητα της σπονδυλικής στήλης είναι το γεγονός ότι φιλοξενεί ευαίσθητα ανατομικά στοιχεία όπως ο νωτιαίος μυελός και οι νευρικές ρίζες, βλάβη των οποίων μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά σοβαρές επιπλοκές.

Η διεθνής ιατρική κοινότητα και οι μεγαλύτερες διεθνείς εταιρείες σπονδυλικής στήλης, προσπαθώντας να μειώσουν τον αριθμό και τη σοβαρότητα των νευρολογικών επιπλοκών στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, έθεσαν ως βασική προϋπόθεση την ενασχόληση με αυτήν χειρουργών που αποδεδειγμένα έχουν εξειδικευτεί στο αντικείμενο αυτό. Δυστυχώς, παρά την υψηλή εξειδίκευση του ιατρικού προσωπικού, οι νευρολογικές βλάβες συνεχίζουν να προκαλούνται κατά τη διάρκεια χειρουργείων σπονδυλικής στήλης.

Το νεότερο επίτευμα της ρομποτικής χειρουργικής

Την τελευταία τριετία στις ΗΠΑ αναπτύχθηκε και γνώρισε ευρεία εφαρμογή η ρομποτική χειρουργική της σπονδυλικής στήλης, ακολουθώντας τις ανάλογες εξελίξεις στον τομέα της ρομποτικής χειρουργικής του ισχίου και του γόνατος. Χάρη σ’ αυτήν ελαχιστοποιήθηκαν οι πιθανότητες ιατρικού λάθους και εκμηδενίστηκαν οι πιθανότητες πρόκλησης νευρολογικών βλαβών κατά τις επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη.

Καρπός αυτής της ανάπτυξης ήταν το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS™, που αποτελεί το νεότερο επίτευμα της ρομποτικής χειρουργικής παγκοσμίως. Ένα τέτοιο σύστημα - το μοναδικό στη Νότια Ευρώπη - υπάρχει και λειτουργεί στην Ελλάδα, στο Metropolitan Hospital. Η ομάδα των ειδικευμένων ιατρών που είναι υπεύθυνη για την πραγματοποίηση επεμβάσεων με το σύστημα ExcelsiusGPS™, αρχής γενομένης από τον επικεφαλής και υπογράφοντα, έχει παρακολουθήσει το ρομποτικό σύστημα από τα πρώτα βήματά του στις ΗΠΑ και έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικό αριθμό επεμβάσεων σε ενηλίκους και παιδιά με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη. Αυτή η ευρεία κλινική εμπειρία στη χρήση του ρομποτικού συστήματος μας επιτρέπει να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι:

Η χρήση του ExcelsiusGPS™ είναι εφικτή για όλους τους ασθενείς

Kάθε ασθενής με πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη που έχει την ένδειξη να χειρουργηθεί μπορεί να αντιμετωπιστεί με το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS™. Για κάθε ασθενή υπάρχει ένα εξατομικευμένο σχέδιο.

Οι ενδείξεις του ρομποτικού συστήματος ExcelsiusGPS™ περιλαμβάνουν μεταξύ πολλών άλλων:

Σπονδυλική στένωση

Δισκοπάθεια-εκφύλιση μεσοσπονδυλίου δίσκου

Κατάγματα της σπονδυλικής στήλης

Σκολίωση (ενηλίκων και παιδιών)

Κύφωση (ενηλίκων και παιδιών)

Σπονδυλολίσθηση

Όγκους της σπονδυλικής στήλης.

Τα πλεονεκτήματα του ρομποτικού συστήματος είναι:

Σε σύγκριση με τις συμβατικές τεχνικές χειρουργικής της σπονδυλικής στήλης, το ρομποτικό σύστημα ExcelsiusGPS™:

Μειώνει σημαντικά το χειρουργικό χρόνο

Εξασφαλίζει ακρίβεια στη διαδερμική τοποθέτηση των εμφυτευμάτων διασφαλίζοντας μια αναίμακτη επέμβαση

Ελαχιστοποιεί την παραμονή στο νοσοκομείο έτσι ώστε, ακόμα και στις σοβαρότερες των περιπτώσεων (π.χ. παραμορφώσεις της σπονδυλικής στήλης), αυτή δεν ξεπερνά τις 3 ημέρες, ενώ, στις υπόλοιπες, δεν ξεπερνά τη 1 διανυκτέρευση

Ελαχιστοποιεί τις νευρολογικές επιπλοκές

Μειώνει σημαντικά το διεγχειρητικό και μετεγχειρητικό stress του ασθενούς

Μειώνει σημαντικά την περιεγχειρητική νοσηρότητα.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στα οστεοπορωτικά κατάγματα της σπονδυλικής στήλης;

Το ρομποτικό σύστημα επιτρέπει τη διαδερμική και κατ’ επέκταση αναίμακτη σταθεροποίηση της σπονδυλικής στήλης μετά από κάταγμα κάθε αιτιολογίας. Αυτό δείχνουν η απόλυτη επιτυχία με την οποία έχει στεφθεί η χρήση του ρομποτικού συστήματος, σε ΗΠΑ και Ελλάδα, από την ομάδα του υπογράφοντος και πολλά άλλα διεθνή ιατρικά team, καθώς και το γεγονός ότι η κατασκευάστρια εταιρεία σκοπεύει να επεκτείνει τη χρήση του ρομποτικού συστήματος και σε κατάγματα του υπόλοιπου σκελετού.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ασθενείς με σκολίωση ή κύφωση;

Το ρομποτικό σύστημα αρχικά σχεδιάστηκε για ασθενείς με παραμόρφωση της σπονδυλικής στήλης όπου η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων είναι ιδαίτερα απαιτητική. Η ευκολία και η ακρίβεια στην τοποθέτηση των εμφυτευμάτων αλλά και η μείωση της πιθανότητας πρόκλησης νευρολογικής βλάβης είναι εντυπωσιακή. Εξίσου εντυπωσιακή είναι και η διόρθωση της σκολίωσης ή της κύφωσης.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ασθενείς με προβλήματα στον αυχένα;

Οι χειρουργικές παθήσεις του αυχένα μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφαλή τρόπο με το ρομποτικό σύστημα το οποίο έχει πρόσφατα λάβει έγκριση από το FDA για τη χειρουργική αντιμετώπιση παθήσεων της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

*Άρθρο του Δρ. Μάριου Λυκίσσα, Xειρουργού Σπονδυλικής Στήλης, Διευθυντή της Κλινικής Σπονδυλικής Στήλης του Θεραπευτηρίου Metropolitan και Senior Clinical Associate στο Πανεπιστήμιο Weill Cornell της Νέας Υόρκης.