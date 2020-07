Κοινωνία

“Καμπανάκι” από την ΕΛΑΣ για το check in στις διακοπές!

Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί εκ νέου για τους κινδύνους που ελλοχεύει η συνήθειά μας να κάνουμε check in στα social media στη διάρκεια των διακοπών μας!

Τον κώδωνα κινδύνου κρούει εκ νέου η Ελληνική Αστυνομία, προειδοποιώντας, με ανάρτησή της στο Twitter, για τους κινδύνους που ελλοχεύει η συνήθειά μας να κάνουμε check in στα social media στη διάρκεια των διακοπών μας!

Το tweet της ΕΛΑΣ συνοδεύεται από μια φωτογραφία που παραπέμπει σε διακοπές σε ελληνικό νησί και από τα hashtag «#λείπω #διακοπές #στο #σπίτι #δεν # είναι #κανείς».

«'Έτοιμοι για check in στις διακοπές; Σκεφτείτε ποιοι θέλετε να γνωρίζουν πού βρισκόσαστε...» είναι η λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει εκδώσει αναλυτικές οδηγίες και συμβουλές για τους πολίτες που φεύγουν διακοπές, προκειμένου να προστατευτούν από διαρρήκτες και κλέφτες.