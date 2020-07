Κοινωνία

“Mίνι μάρκετ” οργάνωνε αεροπορική φυγή παράτυπων μεταναστών από την Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλο ποσό και πληθώρα πλαστών εγγράφων βρήκκαν οι αστυνομικοί. Πως λειτουργούσε το κύκλωμα.

Συνελήφθησαν στην Ομόνοια, από αστυνομικούς του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, δύο (2) αλλοδαποί για πλαστογραφία, πλαστογραφία πιστοποιητικών, διευκόλυνση παράνομης εισόδου – εξόδου και κατοχή διαβατηρίων και ταξιδιωτικών εγγράφων τρίτων προσώπων, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων και για παράβαση του Νόμου περί Πρόληψης και Καταστολής της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Η ανωτέρω Υπηρεσία, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών, σχετικά με εγκληματική ομάδα που προωθούσε παράνομα μετανάστες από τη χώρα μας προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με κυριότερο προορισμό τη Μεγάλη Βρετανία, μέσω της αεροπορικής μεθόδου, διενήργησε πολύμηνη έρευνα για την αποκάλυψη της δράσης και τον εντοπισμό των μελών της.

Αποτέλεσμα της έρευνας ήταν ο εντοπισμός καταστήματος «μίνι μάρκετ» στην περιοχή της Ομόνοιας, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι κατηγορούμενοι ως "βιτρίνα" για τις παράνομες δραστηριότητές τους και συγκεκριμένα για τη διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών και διοικητικών εγγράφων, την έκδοση αεροπορικών εισιτηρίων με συνεργαζόμενα ταξιδιωτικά πρακτορεία και την παράδοση τους στους υπό προώθηση μετανάστες, έναντι υψηλών χρηματικών αμοιβών που κυμαίνονταν από 5.000 έως 7.000 ευρώ

Επιπρόσθετα, το συγκεκριμένο κατάστημα χρησιμοποιείτο για την ασφάλιση και μεταφορά χρηματικών ποσών, από υποψηφίους για προώθηση μετανάστες ή συγγενείς αυτών, προς τους αντίστοιχους διακινητές. Λειτουργούσε ως γραφείο – διαμεσολαβητής και παρέδιδε τα χρήματα στο διακινητή όταν ολοκληρώνονταν η συμφωνηθείσα παράνομη προώθηση, λειτουργώντας ως γραφείο άτυπης μεταφοράς χρημάτων σύμφωνα με τη μέθοδο γνωστή ως «HAWALABANKING».

Από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

πλήθος ταξιδιωτικών και διοικητικών εγγράφων αμφιβόλου γνησιότητας,

χρηματικό ποσό -7.850- ευρώ,

χρηματικό ποσό -300- ελβετικών φράγκων,

χρηματικό ποσό -80- λιρών Αγγλίας,

χρηματικό ποσό -2.420- δολαρίων ΗΠΑ,

χρηματικό ποσό -335- λιρών Τουρκίας,

χρηματικό ποσό -24.370.000- ριάλ Ιράν,

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές

εκτυπωτής και

2 κινητά τηλέφωνα

Η σύλληψη των ανωτέρω επετεύχθη μετά από συνεργασία με τη Βρετανική Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος – National Crime Agency και στο πλαίσιο του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, για την αντιμετώπιση οργανωμένων κυκλωμάτων που δραστηριοποιούνται στην παράνομη προώθηση μεταναστών.

Οι συλληφθέντες, με τη σχηματισθείσα σε βάρος τους δικογραφία, οδηγήθηκαν ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών.