Κοινωνία

Απόδραση κρατούμενου από τις Φυλακές Τρικάλων

Ποιος ειναι ο κακοποιός που δεν επέστρεψε απο την άδεια που είχε λάβει. Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

(εικόνα αρχείου)

Από τις αστυνομικές Αρχές αναζητείται ημεδαπός, ο οποίος κρατείτο στο Κατάστημα Κράτησης Τρικάλων και χθες (26-07-2020) δεν επέστρεψε έπειτα από άδεια που είχε λάβει.

Ο προαναφερόμενος εξέτιε ποινή κάθειρξης, για συγκρότηση και ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση, κακουργηματική εκβίαση, τετελεσμένη και σε απόπειρα κατ’ επάγγελμα, κατά συνήθεια και κατ’ εξακολούθηση.