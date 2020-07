Κοινωνία

π. Ευάγγελος Παπανικολάου: Αν δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφία θα είχε πέσει (βίντεο)

Αίσθηση έχει προκαλέσει η τοποθέτησή του, την οποία αναπαρήγαγαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης. Τα αιχμηρά σχόλια για τους τουρίστες.

Ο Αιδεσιμολογιώτατος πρωτοπεσβύτερος π. Ευάγγελος Παπανικολάου, μίλησε στο προαύλιο (Πλατεία Αναλήψεως) του Πανηγυρίζοντος Ιερού Παρεκκλησίου του Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου Ραφήνας, τo απόγευμα της Κυριακής 12 Ιουλίου, κλείνοντας τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Το θέμα της ομιλίας του ήταν: “Οι Άγιοι Πάντες δια Πίστεως κατηγωνίσαντο Βασιλείας”. Ήταν η πέμπτη ομιλία του στον Ιερό Ενοριακό Ναό Αναλήψεως Κυρίου Ραφήνας, και η πρώτη ενώπιον των πιστών, γιατί όπως είπε ο π. Ευάγγελος «μίλαγα στους πέντε τοίχους», λόγω της απαγόρευσης της παρουσίας των πιστών στους Ιερούς Ναούς και τα Μοναστήρια εξαιτίας της πανδημίας COVID-19.

Αναφέρθηκε σε βιωματικές εμπειρίες από την σχέση του με τους Άγιο Παΐσιο και Άγιο Πορφύριο. Αίσθηση όμως προκάλεσε η αναφορά του στις αιτίες που οδήγησαν στην μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

«Μήπως είναι διόρθωση και δεν είναι κατάρα;», είπε μεταξύ άλλων. «Ξέρετε πόσες γυμνές και γυμνοί το 24ωρο μπαίνανε μες στην Αγία Σοφία; Άπειροι. Με το κ*λοβράκι να μπαίνει μέσα στο σημείο… Ψέμματα λέω; Γιατί το είχανε μουσείο… Μπαίνανε τουρίστες χωρίς να σέβονται τίποτα… Τώρα θα βγάζεις τα παπούτσια σου, για να μπεις μέσα… Θα φορέσεις και την μπούρκα για να μπεις μέσα.»

«Σας πήρε ο πόνος για την Αγία Σοφία. Αν δεν ήταν ο Τούρκος, η Αγία Σοφία θα είχε πέσει. Ποιος θα τη συντηρούσε; Το Γένος; Μπορούσε το Γένος να συντηρήσει τόσο μεγάλο κτίριο. Ο Τούρκος τη συντήρησε», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.

Επίσης, ανέφερε πως στην Κρήτη δεν έκλεισε κανένα μοναστήρι ο Τούρκος, ενώ με διάταγμα του Όθωνα είχαν κλείσει πολλές μονές σε όλη την Ελλάδα. Για αυτό, μάλιστα, είπε απευθυνόμενος στην κ. Γλύκατζη Αρβελέρ, πως λέγανε παλιά «Καλύτερα ο Τούρκος να μπει μες στην Πόλη παρά ο Φράγκος».

Δύο εβδομάδες μετά, η ομιλία του π. Ευάγγελου Παπανικολάου στη Ραφήνα, υπέπεσε στην αντίληψη των τουρκικών μέσων ενημέρωσης, που αναδεικνύουν το θέμα.

Παρακολουθήστε όσα είπε ο π. Ευάγγελος Παπανικολάου: