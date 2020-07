Κόσμος

Κορονοϊός - Ουάσινγκτον: Σε καραντίνα οι ταξιδιώτες από 27 αμερικανικές πολιτείες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Δήμαρχος επικαλέστηκε λόγους προστασίας της υγείας των κατοίκων της αμερικανικής πρωτεύουσας.

Οι Αρχές της Ουάσινγκτον ανακοίνωσαν την επιβολή καραντίνας 14 ημερών για όσους προέρχονται από 27 αμερικανικές πολιτείες που θεωρούνται “υψηλού κινδύνου” λόγω της συχνότητας των κρουσμάτων COVID-19 στο έδαφός τους.

Πρόκειται για πολιτείες που έχουν κατά μέσο όρο στις επτά προηγούμενες ημέρες, τουλάχιστον 10 νέα ημερήσια κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους, με εξαίρεση τις γειτονικές πολιτείες Βιρτζίνια και Μέριλαντ.

Το μέτρο αφορά κυρίως τη Φλόριντα, την Καλιφόρνια, το Τέξας και το Ντέλαγουερ, διευκρίνισε η Δημαρχία σε ανακοίνωση.

Η απόφαση της Δημάρχου Μιούριελ Μπάουζερ εφαρμόζεται από τη Δευτέρα σε όλους όσοι έχουν ταξιδέψει για “μη βασικούς” λόγους, διευκρίνισαν οι υπηρεσίες της. Θα πρέπει να μείνουν στο σπίτι τους ή στο ξενοδοχείο τους και να μη βγουν από εκεί παρά μόνο για επιβεβλημένα ιατρικά ραντεβού ή για να προμηθευτούν τρόφιμα. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να παρακολουθούν τυχόν συμπτώματα και να περιορίζουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις επαφές τους.

«Ο τουρισμός προς και από περιοχές υψηλού κινδύνου χωρίς καραντίνα, θέτει σε κίνδυνο τους κατοίκους της πρωτεύουσας και μπορεί να επιβαρύνει τα τοπικά νοσοκομεία», εξηγεί η Δήμαρχος στην απόφασή της. Την Τετάρτη, είχε ήδη καταστήσει υποχρεωτική τη χρήση μάσκας για κάθε έξοδο από το σπίτι.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι η πλέον πληγείσα χώρα στον κόσμο με περισσότερα από 4,2 εκατομμύρια επιβεβαιωμένα κρούσματα της COVID-19 και σχεδόν 147.000 θανάτους. Έπειτα από μια ανάπαυλα τον Μάιο, η πανδημία άρχισε να εντείνεται ξανά, ειδικά στις νότιες και τις δυτικές πολιτείες, αναγκάζοντας πολλές μεταξύ αυτών να υπαναχωρήσουν ως προς τα μέτρα χαλάρωσης που είχαν αρχίσει.

Οι βορειοανατολικές πολιτείες, που κάποτε ήταν το επίκεντρο της κρίσης, συνεχίζουν να ελέγχουν την πανδημία και επιβάλλουν επίσης μέτρα καραντίνας ή υποχρεωτικά τεστ για τους ταξιδιώτες που προέρχονται από την υπόλοιπη χώρα.