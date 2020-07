Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: 30άρα ο Γιάννης, στο Top-5 ο Κώστας

Συνεχίζουν την εντυπωσιακή τους πορεία στο NBA οι αδελφοί Αντετοκούνμπο...

Την ήττα με 124-103 γνώρισαν από τους Πέλικανς οι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε φιλική αναμέτρηση, πέντε ημέρες πριν το πρώτο τους επίσημο ματς μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος λόγω κορονοϊού.

Ο «Giannis» ήταν για ακόμη έναν αγώνα εξαιρετικός και τελείωσε την αναμέτρηση με 30 πόντους (6/12 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 12/15 βολές), 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 23 λεπτά συμμετοχής.

Την ίδια ώρα, οι Λος Αντζελες Λέικερς επικράτησαν με 123-116 των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς σε φιλική αναμέτρηση στο Ορλάντο, σε ένα ματς όπου ο προπονητής των «λιμνανθρώπων», Φρανκ Βόγκελ ξεκούρασε αρκετούς παίκτες.

Οι Λεμπρόν Τζέιμς, Αντονι Ντέιβις, Κάιλ Κούζμα και Ντουάιτ Χάουαρντ έμειναν εκτός και ως εκ τούτου αρκετοί παίκτες βρήκαν χρόνο συμμετοχής. Ενας από αυτούς ήταν ο Κώστας Αντετοκούνμπο, που αγωνίστηκε για 23 λεπτά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 9 πόντους (3/7 δίποντα, 3/8 βολές), 8 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.