Ντέρμπι για το γόητρο στο Μιλάνο

Ίντερ-Νάπολι με πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα στα πρακτορεία ΟΠΑΠ

Δύο αγωνιστικές απομένουν για να ολοκληρωθεί το ιταλικό πρωτάθλημα και σχεδόν όλα έχουν κριθεί. Η Γιουβέντους αναδείχτηκε πρωταθλήτρια για 9η σερί χρονιά. Κλεισμένα είναι τα εισιτήρια για το Champions League και το Europa League. Γνωστές είναι και οι 2 από τις 3 ομάδες που θα υποβιβαστούν. Απομένει να μάθουμε ποια θα είναι η τρίτη ομάδα που θα αποχαιρετίσει την κατηγορία, η Λέτσε ή η Τζένοα.

Τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής θα διεξαχθούν σήμερα και αύριο. Ξεχωρίζει το ντέρμπι Ίντερ-Νάπολι, το οποίο θα ξεκινήσει απόψε, στις 22:45, στο Μιλάνο. Και οι δύο ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη για το γόητρο. Η Ίντερ θέλει να τερματίσει στη δεύτερη θέση. Η Νάπολι κατέκτησε το κύπελλο και στο πρωτάθλημα βρίσκεται στην έβδομη θέση, 1 πόντο πίσω από τη Μίλαν.

Η πρώτη και η τελευταία ομάδα που θα σκοράρει

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα στο ντέρμπι Ίντερ-Νάπολι και σε όλα τα παιχνίδια της 37ης αγωνιστικής της Serie A.

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν μεταξύ άλλων στο πρώτο και το τελευταίο γκολ, την πρώτη και την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει, το σκορ οποιαδήποτε στιγμή στο παιχνίδι, το ημίχρονο με το υψηλότερο σκορ, τις συνολικές κάρτες, τον σκόρερ οποιουδήποτε τέρματος, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία.

