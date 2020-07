Τεχνολογία - Επιστήμη

Δύο 14χρονες ανακάλυψαν αστεροειδή που μπορεί να περάσει κοντά στη Γη

Ο αστεροειδής, που προς το παρόν αποκαλείται HLV2514, μπορεί να "βαφτιστεί" επισήμως μόνο αφού η NASA επιβεβαιώσει την τροχιά του, είπε μια εκπρόσωπος της SPACE India.

Δύο Ινδές έφηβες ανακάλυψαν έναν αστεροειδή που κατευθύνεται προς τη Γη, αναλύοντας τις εικόνες από ένα τηλεσκόπιο του Πανεπιστημίου της Χαβάης, ανακοίνωσε σήμερα το ινστιτούτο διαστημικής εκπαίδευσης της Ινδίας.

Ο αστεροειδής βρίσκεται τώρα κοντά στον πλανήτη Άρη και λόγω της τροχιάς του εκτιμάται ότι θα βρεθεί στην πορεία της Γης σε περίπου 1 εκατομμύριο χρόνια, ανέφερε η SPACE India, το ιδιωτικό ινστιτούτο όπου εκπαιδεύονται οι δύο 14χρονες. «Ανυπομονώ (…) πότε θα έχουμε την ευκαιρία να ονοματίσουμε τον αστεροειδή», είπε η Βαϊντέχι Βεκαρίγια, προσθέτοντας ότι θα ήθελε να γίνει αστροναύτισσα, όταν μεγαλώσει.

Η Ραντίκα Λαχάνι, η άλλη μαθήτρια, είπε ότι μελετά πολύ. «Δεν έχω ούτε τηλεόραση στο σπίτι, για να επικεντρωθώ στις σπουδές μου», τόνισε.

Οι αστεροειδείς και οι κομήτες ενδέχεται να αποτελούν κίνδυνο για τη Γη. Κάθε χρόνο οι επιστήμονες ανακαλύπτουν χιλιάδες από αυτούς. Το 2013, ένας αστεροειδής βαρύτερος από τον Πύργο του Άιφελ εξερράγη πάνω από την κεντρική Ρωσία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πάνω από 1.000 άνθρωποι από το ωστικό κύμα.

Τα δύο κορίτσια, που κατάγονται από την πόλη Σουράτ της δυτικής Ινδίας, χρησιμοποίησαν ένα ειδικό λογισμικό για να αναλύσουν τις εικόνες που τράβηξε το τηλεσκόπιο Pan-STARRS της Χαβάης.