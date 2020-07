Υγεία - Περιβάλλον

Χαρδαλιάς: πού θα είναι υποχρεωτική η μάσκα από αύριο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κυβέρνηση μετά από εισήγηση των ειδικών αποφασίζει γενική χρήση μάσκας σε καταστήματα λιανικής και υπηρεσίες.

Την υποχρεωτική χρήση μάσκας από αύριο, Τετάρτη 29 Ιουλίου, σε καταστήματα λιανικής και υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, τράπεζες, ιατρεία, δημοτικά καταστήματα, καταστήματα τροφίμων (φούρνους, κρεοπωλεία κ.α.), κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής, ανακοίνωσε σήμερα ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο υφυπουργείο Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, σημείωσε ότι εξακολουθεί να ισχύει η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε ΜΜΜ και σε ταξί για επιβάτες και οδηγούς, καθώς και σε σούπερ μάρκετ όπως επίσης και για εργαζόμενους τα καταστήματα εστίασης.

Όπως τόνισε είναι σημαντικό να τηρούνται πιστά οι κανόνες υγιεινής και να αποφεύγονται συναθροίσεις. Παράλληλα ανέφερε ότι σε 171.138 ανέρχονται οι έλεγχοι που έχουν διεξαχθεί συνολικά, ανά πύλη εισόδου, στη χώρα από την 1η Ιουλίου έως τις 26 Ιουλίου ενώ αυτήν τη στιγμή τα ενεργά κρούσματα COVID-19 ανέρχονται σε 429.

«Η αύξηση εγχώριων κρουσμάτων δεν πρέπει να δημιουργεί πανικό, ούτε εφησυχασμό», σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς προσθέτοντας ότι «ο ιός είναι ακόμα εδώ», ενώ τόνισε ότι χρειάζεται να τηρούμε πιστά τους κανόνες υγιεινής και να αποφεύγουμε τις συναθροίσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε ο υφυπουργός μέχρι τις 26 Ιουλίου τα κρούσματα κορονοϊού στην χώρα είναι 4.193 ενώ τα ενεργά ανέρχονται σε 429. Παράλληλα, από 1η Ιουλίου έως 26 Ιουλίου ο αριθμός εισερχομένων ατόμων στη χώρα ανέρχεται σε 1.294.798 άτομα ενώ έχουν διεξαχθεί συνολικά από 1η Ιουλίου έως 26 Ιουλίου ανά πύλη εισόδου στη χώρα 171.138 έλεγχοι (τεστ COVID-19). Συνολικά ο αριθμός επιβεβαιωμένων κρουσμάτων των εισερχομένων στη χώρα ανέρχεται από 1η Ιουλίου έως 26 Ιουλίου σε 344. Ειδικά για τα εισαγόμενα κρούσματα είπε ότι οι χώρες που βρίσκονται στις πρώτες θέσεις είναι αυτές των Βαλκανίων.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Χαρδαλιάς στόχος είναι να παραμείνει η Ελλάδα μια ασφαλής χώρα για κατοίκους και επισκέπτες.

ΣΥΡΙΖΑ: η κυβέρνηση τρέχει άρον άρον να επιβάλλει εκ νέου την υποχρεωτική χρήση μάσκας

«Εδώ και έναν μήνα περιμένουμε μία εξήγηση από την κυβέρνηση για ποιο λόγο κατήργησε την υποχρεωτική χρήση μάσκας στα πολυκαταστήματα», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας ότι «σήμερα, αφού τα κρούσματα έχουν αυξηθεί ραγδαία, η κυβέρνηση τρέχει άρον άρον να επιβάλλει εκ νέου την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε μία σειρά από κλειστούς χώρους και καταστήματα λιανικής».

Ο ΣΥΡΙΖΑ ρωτά επιπλέον «για ποιον λόγο και παρά τις αντίθετες εισηγήσεις των ειδικών, η κυβέρνηση δεν προχωρά στην υποχρεωτική χρήση μάσκας και στις εκκλησίες, όπως κάνει εκ των υστέρων σε μια σειρά από χώρους μαζικής συνάθροισης;». Αναφέρει ότι «εν μέσω πανδημίας, το εξαιρετικά σοβαρό θέμα της δημόσιας Υγείας δεν μπορεί να μετατρέπεται σε πεδίο πειραματισμών, παλινωδιών και πολιτικών τακτικισμών της κυβέρνησης».

ΚΙΝΑΛ: κακώς καθυστέρησε η απόφαση

«Από την στιγμή που οι ειδικοί εκτιμούσαν εδώ και μέρες, ότι η χρήση μάσκας πρέπει να είναι υποχρεωτική σε όλους τους κλειστούς χώρους, η σχετική απόφαση της Κυβέρνησης κακώς καθυστέρησε» σχολιάζει το Κίνημα Αλλαγής και προσθέτει:

«Έστω και τώρα όμως πρέπει να εφαρμοστεί σωστά και χωρίς εξαιρέσεις. Στα θέματα της προστασίας της δημόσιας υγείας, αυτές δεν επιτρέπονται. Η Κυβέρνηση οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε οι κανόνες προστασίας να τηρούνται και στους τόπους λατρείας. Αλλά και στις κάθε φύσεως ανεξέλεγκτες συγκεντρώσεις».