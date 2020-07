Κόσμος

Αναστασιάδης σε Ερντογάν: δεν θα δεχθώ τακτικές εκβιασμού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ηχηρή απάντηση του Προέδρου της Κύπρου στην νέα NAVTEX, για έρευνες του "Barbaros" εντός της ΑΟΖ της Κύπρου.

Για κλιμακούμενες και διεθνώς καταδικαστέες ενέργειες της Τουρκίας, όπως η παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και των χωρικών υδάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές εναντίον της Ελλάδας και των πλείστων γειτόνων στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και νέες εισβολές στη Λιβύη και τη Συρία, έκανε λόγο ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ενέργειες οι οποίες, αντιβαίνοντας το διεθνές δίκαιο, αναντίλεκτα εντείνουν το κλίμα στην ευρύτερη περιοχή υπονομεύοντας παράλληλα τη σταθερότητα, την ειρήνη και την ασφάλεια.

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας απηύθυνε χαιρετισμό στη διαδικτυακή τελετή έναρξης του Παγκόσμιου Συνεδρίου Αποδήμων Κυπρίων, που για πρώτη φορά φέτος δεν πραγματοποιήθηκε διά της φυσικής παρουσίας, αλλά μέσω τηλεδιάσκεψης.

«Όπως ακριβώς έχω κατ' επανάληψη υποστηρίξει, ο μόνος τρόπος να σταματήσουν και να αποφευχθούν νέες ανάλογες εντάσεις, είναι η υιοθέτηση επιτέλους μίας αποφασιστικής στάσης η οποία, μέσω των κατάλληλων μέτρων, θα επιφέρει κόστος, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα πως δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να συνεχίσει να δρα ανενόχλητη στην περιοχή», τόνισε.

Ο κ. Αναστασιάδης αναφέρθηκε και στις επαφές του με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και τις κοινές διαπιστώσεις τους ότι «θα ήταν σημαντικό λάθος για την Ευρωπαϊκή Ένωση να αφήσει την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο στα χέρια άλλων παραγόντων, ενώ εκείνοι που παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υφίστανται κυρώσεις».

«Εκείνο για το οποίο επιθυμώ να σας διαβεβαιώσω από τη δική μας πλευρά, είναι ότι ο αγώνας μας αφορά, ως άλλωστε έχουμε πολλάκις αποδείξει, την ειρηνική επίλυση του Κυπριακού ζητήματος. Αγώνας, ο οποίος νομιμοποιείται στη βάση των ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών και των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας και είναι σύμφωνος τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης της οποίας η Κύπρος είναι ισότιμο μέλος», προσέθεσε.

«Κύριο μέλημά μας», συνέχισε ο Κύπριος Πρόεδρος, «είναι να επιτύχουμε μία λύση η οποία θα δημιουργεί ένα κράτος ανεξάρτητο και κυρίαρχο, απαλλαγμένο από τις όποιες αναχρονιστικές εγγυήσεις, την παρουσία κατοχικών στρατευμάτων, αλλά και τη στρατιωτική παρουσία τρίτων χωρών. Λύση, η οποία θα διασφαλίζει και θα κατοχυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα επιτρέποντας στο σύνολο των νόμιμων πολιτών της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, να συμβιώσουν και να συνδημιουργήσουν μέσα σε συνθήκες ευημερίας, ανάπτυξης, ασφάλειας και ειρήνης».

Και κατέληξε: «Αυτές ακριβώς οι συνθήκες προκύπτουν μέσα από τις προτάσεις που ανέκαθεν καταθέτουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σεβόμενοι τις ευαισθησίες των Τουρκοκύπριων συμπατριωτών μας και προκρίνοντας τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας για τους Ελληνοκύπριους. Δεδομένης της δικής μας ειλικρινούς πρόθεσης και θέσης, εκείνο που αναμένεται είναι επιτέλους η τουρκική και η τουρκοκυπριακή πλευρά να επιδείξουν την ίδια με εμάς απαραίτητη πολιτική αποφασιστικότητα και εποικοδομητική στάση, χωρίς να θέτουν τις όποιες προϋποθέσεις. Πρέπει να τονίσω ότι, πέραν της κατάλληλης προετοιμασίας και της απαιτούμενης συνεργασίας που θα διασφαλίσουν τη θετική έκβαση των διαπραγματεύσεων, εκείνο που επίσης απαιτείται είναι η Τουρκία σεβόμενη τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, να τερματίσει τις όποιες προκλητικές ενέργειες, στις οποίες επανειλημμένα προβαίνει το τελευταίο διάστημα εισβάλλοντας παράνομα στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ την ίδια στιγμή απειλεί πως θα εποικήσει παράνομα την περίκλειστη περιοχή της Αμμοχώστου. Θέλω να καταστήσω σαφές ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα αποδεχθώ τακτικές εκβιασμού και την όποια υπό απειλών διαπραγμάτευση όσον αφορά το Κυπριακό ζήτημα. Την ίδια στιγμή, σεβόμενος τις δίκαιες απαιτήσεις του προσφυγικού κόσμου αλλά και την αξιοπρέπεια ολόκληρου του λαού σε καμία των περιπτώσεων, δεν πρόκειται να θέσω ενώπιον του την όποια πρόταση λύσης η οποία δεν θα δικαιώνει τις προσδοκίες του και δεν θα αποκαθιστά τα αναφαίρετα δικαιώματά του».

Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια - Χριστοδουλίδη

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κύπριο ομόλογό του, Νίκο Χριστοδουλίδη, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, τις τουρκικές ενέργειες και τον διαρκή συντονισμό Ελλάδας καi Κύπρου, σύμφωνα με αναρτήσεις του Νίκου Δένδια και του υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter.