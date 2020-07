Κόσμος

Η Γερμανία στέλνει φρεγάτα στην Μεσόγειο

Ποτε αναμένεται το πολεμικό πλοιο στην περιοχή και ποιά είναι η αποστολή του πληρώματος.

Για περίπου 250 Γερμανούς πεζοναύτες ξεκινά την επόμενη εβδομάδα μια ευαίσθητη αποστολή: θα πρέπει να ελέγχουν την τήρηση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί στην Λιβύη, αποστολή κατά την οποία, σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa), μπορεί να προκύψει ένα απρόοπτο γεγονός, όπως πρόσφατα το επεισόδιο με γαλλική φρεγάτα που παρεμποδίστηκε όταν επιχείρησε να κάνει έλεγχο σε τουρκικό πλοίο, το οποίο συνοδευόταν από πολεμικά πλοία, εάν μετέφερε όπλα στην Λιβύη.

Η Γερμανία θα στείλει στη Μεσόγειο την επόμενη εβδομάδα τη φρεγάτα «Αμβούργο» προκειμένου να ενισχυθεί η ναυτική αποστολή «Ειρήνη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τήρηση του εμπάργκο όπλων που έχει επιβληθεί από τον ΟΗΕ στη Λιβύη. Σε αυτήν θα επιβαίνουν 250 πεζοναύτες, οι οποίοι αναμένεται να φτάσουν στον επιχειρησιακή τους περιοχή στα μέσα Αυγούστου.

Στόχοι της επιχείρησης «Ειρήνη» είναι η σταθεροποίηση της Λιβύης, της βορειοαφρικανικής χώρας όπου μαίνεται εμφύλιος πόλεμος, καθώς επίσης και η υποστήριξη της πολιτικής ειρηνευτικής διαδικασίας υπό τον ΟΗΕ. Εκτός από το λαθρεμπόριο όπλων, η ευρωπαϊκή αυτή επιχείρηση θα πρέπει επίσης να αποτρέψει το λαθρεμπόριο πετρελαίου.

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η επίλυση της σύγκρουσης είναι σημαντική, πολλώ δε μάλλον όταν οι συνθήκες χάους που επικρατούν στη Λιβύη ευνοούν συμμορίες λαθροδιακινητών, οι οποίοι περνούν παράνομα πρόσφυγες και μετανάστες μέσω της Μεσογείου στην Ευρώπη.

Η φρεγάτα «Αμβούργο», έχει μήκος 143 μέτρα και είναι εξειδικευμένη μεταξύ άλλων στον έλεγχο του ναυτικού χώρου. Αυτήν την εποχή το πλήρωμα του «Αμβούργου» θα έπρεπε κανονικά να βρίσκεται σε εκπαιδευτικό ταξίδι στον Ινδικό Ωκεανό για να επισκεφθεί και την Αυστραλία. Ωστόσο, λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, αυτό το ταξίδι αναβλήθηκε.