Κοινωνία

Θεσπιές: Κρίσιμο χειρουργείο για την Αλεξία που είχε τραυματιστεί από αδέσποτη σφαίρα

Το κοριτσάκι που είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο υποβάλλεται στο κρίσιμο χειρουργείο και η οικογένεια ζητεί τις προσευχές του κόσμου.

Σήμερα υποβάλλεται στο πιο κρίσιμο χειρουργείο η μικρή Αλεξία, η περίπτωση της οποίας είχε σοκάρει το πανελλήνιο, όταν το Πάσχα του 2019 είχε τραυματιστεί στο κεφάλι από αδέσποτη σφαίρα, στο σπίτι της, στις Θεσπιές Βοιωτίας.

Το κοριτσάκι παραμένει νοσηλευόμενο τους τελευταίους 15 μήνες και η επέμβαση στην οποία θα υποβληθεί είναι κρανιοπλαστική, καθώς έφτασε μόσχευμα από τις ΗΠΑ.

Οι γονείς της τράβηξαν μία φωτογραφία από το νοσοκομείο, με τη μικρή να κάνει το σήμα της νίκης, ζητώντας από όλο τον κόσμο να προσευχηθεί για το παιδί.