Παράξενα

Αλεπού δάγκωσε νεαρό

Άμεση ήταν η αντίδραση του νεαρού που δέχθηκε επίθεση από το άγριο ζώο, μέσα την πόλη.

Επίθεση από αλεπού δέχθηκε ένας 19χρονος το μεσημέρι της Τρίτης, στο κέντρο των Τρικάλων.

Το άγριο ζώο δάγκωσε τον νεαρό, στην περιοχή της Ράξας και εκείνος μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Τρικάλων.

Εκεί, οι γιατροί -σε συνεννόηση με τον ΕΟΔΥ- του χορήγησαν αντιλυσσικό ορό και του έγινε το προβλεπόμενο, από το πρωτόκολλο, εμβόλιο καθώς η περιοχή συγκαταλέγεται σε αυτές του «υψηλού κινδύνου για λύσσα».

Ο 19χρονος αναρρώνει , εκτός κινδύνου.

Πηγή: trikalavoice.gr