Πολιτισμός

Μίκης Θεοδωράκης: Συναυλία για τα 95α γενέθλιά του

Επετειακή συναυλία για τα 95α γενέθλια του μεγάλου συνθέτη, που έχει χαρακτηρίσει γενιές μουσικών.

Επετειακή συναυλία για τα 95α γενέθλια του Μίκη Θεοδωράκη θα πραγματοποιηθεί σήμερα από την Εθνική Λυρική Σκηνή στην Πλατεία Θησείου – Αττική στις 20:30, στο πλαίσιο σειράς συναυλιών της ΕΛΣ προς τιμήν του.

Θα παρουσιαστούν εμβληματικά τραγούδια του που «σημάδεψαν» τον ελληνισμό για περισσότερο από μισό αιώνα, λυρικές και επικές αναφορές από τους κύκλους τραγουδιών του σε συνεργασία με τους σημαντικότερους Έλληνες ποιητές, «ψηφίδες» από τις παγκοσμίου φήμης κινηματογραφικές επιτυχίες αλλά και τα μεγαλειώδη λαϊκά του έργα. Έργα που άφησαν ανεξίτηλα τα «δακτυλικά» τους αποτυπώματα τόσο στην διεθνή μουσική δημιουργία, όσο και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν οι ερμηνευτές, Ρίτα Αντωνοπούλου, Θοδωρής Βουτσικάκης, Ζαχαρίας Καρούνης και Μπέττυ Χαρλαύτη, που επικυρώνουν με τον καλύτερο τρόπο την διαχρονικότητα των μηνυμάτων της μουσικής του Μίκη Θεοδωράκη, μεταλαμπαδεύοντας το βαθύτερο νόημά τους στις νεότερες γενιές.

Μαζί τους στο πιάνο, ο ενορχηστρωτής και Υπεύθυνος της Μουσικής Βιβλιοθήκης και του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Γιάννης Μπελώνης, στενός συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη για περισσότερο από μια δεκαετία.